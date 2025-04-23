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Топ угрожающих симптомов: какие болезни можно определить по состоянию кожи

Список болезней, которые можно определить по состоянию кожи

сегодня, 12:43
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Кречмаровская Наталия

Кожа – это самый большой орган человеческого тела, выполняющий множество важных функций, включая защиту от инфекций, регуляцию температуры тела и осязание. Состояние кожи может быть зеркалом общего здоровья, отражая внутренние процессы и сигнализируя о наличии различных заболеваний, иногда даже не имеющих непосредственного отношения к дерматологии. Изменения цвета, текстуры, появления сыпи или других необычных признаков на коже могут быть важными диагностическими подсказками.

Топ угрожающих симптомов: какие болезни можно определить по состоянию кожи

Руки. Иллюстративное фото

Различные высыпания являются частым симптомом многих инфекционных заболеваний:

Корь: Характеризуется красными пятнистыми высыпаниями, которые начинаются на лице и распространяются по всему телу, часто сопровождаясь лихорадкой, кашлем.

Ветряная оспа: Проявляется зудящими пузырьками, которые впоследствии покрываются коркой.

Скарлатина: Характеризуется мелкими красными высыпаниями, на ощупь напоминающими наждачную бумагу, часто сопровождается болью в горле и "малиновым языком".

Цвет кожи может изменяться при различных системных заболеваниях:

Желтуха: Пожелтение кожи и склер глаз могут быть признаком заболеваний печени, желчного пузыря или разрушения эритроцитов (гемолиз).

Избыточная бледность кожи может свидетельствовать об анемии (низкий уровень эритроцитов), которая может быть вызвана дефицитом железа, хроническими заболеваниями или кровотечениями.

Сианоз: Синюшный оттенок кожи, особенно губ и ногтей, может указывать на недостаточный уровень кислорода в крови, что может быть связано с заболеваниями сердца или легких.

Многие аутоиммунные заболевания имеют кожные проявления:

Псориаз: Характеризуется появлением красных чешуйчатых пятен на коже, чаще всего на локтях, коленях и волосистой части головы.

Системная красная волчанка (СКВ): Может проявляться различными кожными высыпаниями, включая характерную сыпь на лице в форме "бабочки".

Склеродермия: Характеризуется утолщением и уплотнением кожи и может поражать внутренние органы.

Напомним: портал "Комментарии" писал  какие болезни можно определить на состоянии ногтей.




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