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Топ алкогольных напитков, которые можно пить каждый день без ущерба для здоровья

Какой алкоголь можно пить каждый день без вреда для здоровья

сегодня, 03:45
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Кречмаровская Наталия

Алкоголь является неотъемлемой частью многих культур и традиций во всем мире. Однако вопрос о том, какой алкоголь можно употреблять ежедневно без вреда для здоровья, остается актуальным. Важно понимать, что даже умеренное употребление алкоголя может иметь определенные риски для здоровья. Однако некоторые исследования указывают на то, что определенные виды алкоголя могут быть менее вредными при умеренном потреблении, сообщает портал "Комментарии".

Топ алкогольных напитков, которые можно пить каждый день без ущерба для здоровья

Иллюстративное фото

Красное вино часто упоминается как один из самых полезных видов алкоголя. Оно содержит антиоксиданты, такие как ресвератрол, которые могут оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Исследования показывают, что умеренное употребление красного вина может снизить риск развития сердечных заболеваний. Однако важно помнить, что эти преимущества могут быть достигнуты только при употреблении не более одного бокала в день для женщин и двух бокалов для мужчин.

Пиво, особенно светлое, также может быть частью здорового рациона при умеренном потреблении. Он содержит витамины группы B, магний и калий, которые полезны для организма. Некоторые исследования указывают на то, что умеренное употребление пива может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже улучшить костную массу. Однако, как и в случае с вином, важно соблюдать умеренность: не более одного бокала в день для женщин и двух для мужчин.

Виски содержит антиоксиданты, которые могут помочь снизить риск развития сердечных заболеваний. Некоторые исследования показывают, что умеренное употребление виски может оказать положительное влияние на здоровье сердца и суды. Однако важно помнить, что виски, как и любой другой алкогольный напиток, следует употреблять в умеренных количествах: не более одного стандартного напитка в день для женщин и двух для мужчин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какой алкоголь действительно "валит с ног".



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