Топ алкогольных напитков, которые действительно "валят с ног"

Алкогольные напитки могут быть разными по крепости, но некоторые из них настолько сильны, что могут буквально "валить с ног" даже опытных любителей выпить. Портал "Комментарии" сообщает о сильнейших алкогольных напитках, которые следует употреблять с осторожностью.

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Everclear (95% алкоголя)

Everclear – это американский спирт, который имеет 95% алкоголя по объему. Он практически не имеет вкуса, что делает его популярным для смешивания с другими напитками. Однако из-за его высокой прочности, употребление Everclear в чистом виде может оказаться опасным.

Polmos Spirytus Rektyfikowany (96% алкоголя)

Этот польский спирт является самым крепким в мире с 96% алкоголя по объему. Его обычно используют для создания собственных ароматизированных водок. Употребление этого напитка в чистом виде может быть очень опасным из-за его высокой крепости.

Bruichladdich X4 Quadrupled Whisky (92% алкоголя)

Этот шотландский виски производится по старинному рецепту и имеет 92% алкоголя по объему. Он известен своим сильным вкусом и высокой крепостью, что делает его популярным среди любителей крепких напитков.

Hapsburg Gold Label Premium Reserve Absinthe (89,9% алкоголя)

Абсент Hapsburg Gold Label обладает 89.9% алкоголя по объему и известен своими галлюциногенными свойствами. Его обычно употребляют с миксерами, чтобы уменьшить его крепость.

Bacardi 151 (75,5% алкоголя)

Этот ром известен своей высокой крепостью и используется для приготовления коктейлей, таких как Куба Либре и Дайкири. Употребление Bacardi 151 в чистом виде может вызвать сильное жжение.

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