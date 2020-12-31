Топ-5 новогодних продуктов, которые портят фигуру

Новогодние праздники – испытание для фигуры. Несколько килограмм в плюс – обычная цена семейного застолья.

Фото: bbc.com

Диетологи назвали 5 врагов стройности, которых лучше избегать в новогоднюю ночь:

1. Колбаса, ветчина, и другие обработанные мясные продукты – они содержат много натрия, жира, а также некоторые вредные консерванты, такие как нитриты.

2. Газированные и сладкие напитки — никаких питательных веществ, но много калорий. Такие напитки могут стать причиной почечной недостаточности, а красители повышают риск раковых заболеваний.

3. Маргарин (спред) 1 ст. л – 100 калорий и 11 граммов транс–жиров.

4. Майонез. Порция оливье — 360 калорий и 40 граммов жира.

5. Алкоголь.Один бокал вина — 170 килокалорий Эти 5 продуктов, а особенно их комбинация – главная причина набора веса.

Напомним, все знают, что употребление фастфуда в больших количествах вредит нашему здоровью. Но вы когда-нибудь задумывались – насколько? Фирменный горячий шоколад с лесным орехом из "Старбакса" Этот напиток содержит 550 калорий – четверть рекомендуемой суточной нормы. Также в напитке содержится немало сахара – 62 грамма на порцию. Как и в случае со всем сладким, такой шоколад необходимо пить в меру – чрезмерное потребление сахара ведет к набору веса и повреждению печени, поскольку жир накапливается именно в этом органе, что в свою очередь ведет к воспалению. Большая тарелка на завтрак из Макдональдса Омлет, котлета и сосиски, три горячих блинчика, пирожное, масло, сироп и драник содержат более 192 % рекомендуемой суточной нормы холестерина. В таком блюде 1090 калорий, 2150 мг натрия и 575 мг холестерина.

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