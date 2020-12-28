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Техники, которые помогут уснуть за 5 минут

Сон - одна из крупнейших жизненных потребностей человека

сегодня, 16:10
Автор:

Кириєнко Анна

Сон необходим нам для нормального функционирования организма и работы мозга. Это одна из основных потребностей человека. И часто бывает так, что мы не можем уснуть.

Техники, которые помогут уснуть за 5 минут

Техники которые помогут справиться с бессонницей. Фото: championat.com

Чтобы не прибегать к снотворным препаратам, можно попробовать техники для быстрого засыпания, с которыми вы сейчас ознакомитесь.

1. Постепенное расслабление мышц

Если вы слишком тревожитесь, этот способ вам идеально подойдет. Сначала напрягите мышцы лица и расслабьте их. Затем сделайте то же самое с мышцами шеи и плеч. По такой схеме расслабляйте и напрягайте поочередно мышцы, пока не дойдете до ног.

2. Военный метод

Чтобы овладеть этим методом, вам придется попрактиковаться 6 недель. Однако затем вы сможете уснуть всего за две минуты. Для выполнения этого упражнения нужно расслабить лицо, опустить плечи, руки и ноги. После этого нужно спокойно выдохнуть и стараться не думать ни о чем. Вам придется представить приятный пейзаж — это может быть море, горы, лес. Тогда вы начнете засыпать. Если это не поможет, говорите про себя фразу "не думай" в течение 10 секунд.

3. Обратный отсчет с визуализацией

Представьте себе какое-то большое число. Визуализируйте цифру — просто можете представить, что прописываете ее в тетради или на доске. Повторяйте монотонно цифры. Это поможет заснуть. Если вас раздражает сам процесс, делайте во время счета любое минимальное движение.

4. Метод "4-7-8"

Это эффективная техника дыхания. Она снимает напряжение, которое накопилось в течение дня. Чтобы выполнить ее, займите удобное положение. Выдохните максимально через рот воздух. Далее закройте рот и вдохните через нос, считая при этом до четырех. После этого задержите дыхание и сосчитайте до семи. Затем откройте рот и выдыхайте свистя. При этом мысленно считайте до восьми.

Чтобы упражнение подействовало, сделайте его минимум три раза.

5. Проветривание

Если в комнате, где вы спите, очень жарко или не хватает кислорода, вы можете иметь проблемы со сном. Поэтому просто каждый раз вечером проветривайте помещение, и тогда качество вашего сна значительно улучшится.

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Источник: https://korisno.24tv.ua/5-efektivnih-tehnik-yaki-dopomozhut-zasnuti-za-ostanni-novini_n1493141
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