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Так лучше не делать: ТОП-7 фото, где маска надета неправильно

Задумайтесь, если узнаете себя на одной из фотографий

сегодня, 14:07
Автор:

Таисия Ерохина

Во время пандемии COVID-19 маски стали стандартным атрибутом повседневной жизни, обязательным в большинстве общественных помещений. The Guardian показал наиболее распространенные способы неправильного ношения масок.

Так лучше не делать: ТОП-7 фото, где маска надета неправильно

Фото: The Guardian

Так, эксперты не советуют прорезать отверстия в маске, чтобы пить напитки через трубочку. Может, это и удобный вариант для посещения переполненного бара, но вряд ли он вас защитит. Потому что, пояснил эксперт в области передачи болезней воздушно-капельным путем из Университета Лидса, профессор Кэт Ноукс, вы просто вдыхаете капли.


Стягивают маску под нос чаще всего для того, чтобы избежать ощущения жара и пота от маски, или из-за запотевших очков. Но так маска не защитит других людей от ваших респираторных капель. Прикрыв рот, вы будете вдыхать капли, которые образуются при разговоре или кашле, а выдыхать – более мелкие капли через нос.


Надеть маску на нос, чтобы "читать по губам в шумном месте" – плохая идея. Вирус может передаться через капли, образующиеся при речи или кашле. К тому же, ни о какой защите речь не идет, если вы дышите в таком случае через рот.


Маску свешивают с уха, чтобы, к примеру, глотнуть свежего воздуха перед входом в магазин, а потом – снова замаскироваться. Но с точки зрения снижения передачи вируса – это совершенно бессмысленно. Если ваша маска упадет на пол, то соберет дополнительную грязь и микробы, которые затем попадут на лицо.


Маска на подбородке, помимо бесполезности, добавляет еще риска. Микробы на внешней стороне маски каждый раз, когда вы тянете маску вверх или вниз, переносятся с пальцев на нос.


Шарф – не лучшая альтернатива маске. Размер капель составляет 100 микрон или меньше, а толщина человеческого волоса составляет около 60 микрон, говорит Ноукс. Так что, если сравнить это с размером отверстий в шарфе, понятно, что это не сработает. Лучше выбирать маски из дышащего материала (например, хлопка) и в идеале – из двух слоев ткани.


А вот пластиковые козырьки предназначены для защиты от брызг. Поэтому, если кто-то кашляет вам в лицо, они защитят вас от действительно больших капель, но более мелкие – все еще могут переноситься в воздухе и под козырьком.


Напомним, социальная реклама в Бразилии метко высмеяла людей, которые носят маску на подбородке. Опубликованы фото.


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