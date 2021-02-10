Свинка у детей - факты, которые должен знать каждый родитель

Даже если ваш малыш был вакцинирован, он все равно может поймать этот очень заразительный вирус, потому что вакцина не является эффективной на 100 %.

Свинка у детей. Фото: Getty

Поскольку вирус свинки обычно воздействует на слюнные железы в щеках, болезнь чаще всего проявляются как отек и болезненность в области ниже ушей и вдоль подбородка. Иногда одна сторона лица отекает на несколько дней раньше другой. Если у малыша свинка, он может лихорадить и жаловаться на боли во время глотания или разговора.

Насколько распространено это заболевание?

Ранее свинка была одной из самых распространенных болезней детства, но благодаря вакцине, сейчас она встречается достаточно редко. В 1968 году, прежде чем вакцина стала доступной, каждый год диагностировали от 100 000 до 200 000 случаев. В настоящее время выявлено менее 1 000 случаев заболевания, большинство из них — у невакцинированных детей.

Возможные осложнения

Осложнения встречаются редко, но время от времени вирус эпидемического паротита также поражает другие части тела, вызывая воспаление головного мозга (энцефалит) или воспаление головного и спинного мозга (менингит), воспаление поджелудочной железы или потерю слуха. Одним из наиболее опасных осложнений паротита является орхит у мальчиков — болезненное воспаление яичек, которое может вызвать бесплодие.

Как распространяется свинка?

Если ваш ребенок не был вакцинирован, он может заразиться свинкой, находясь рядом с тем, у кого есть эта болезнь, или прикосновением к поверхности, на которую осел вирус. Симптомы свинки развиваются через две-три недели после воздействия вируса. Ребенок является заразным в течение нескольких дней, прежде чем он проявит симптомы и примерно девять дней после их появления.

Что делать, если вы подозреваете свинку у ребенка?

"Если вы заметили какие-либо симптомы свинки у своего ребенка, немедленно позвоните своему врачу, — говорит педиатр Анри Браун, — врачи должны сообщать даже о единичных случаях эпидемического паротита в отдел здравоохранения, чтобы помочь контролировать распространение этой болезни".

Профилактика заболевания

Следите за тем, чтобы ваш малыш получил все необходимые прививки для его возраста в соответствии с календарем прививок. Чтобы предотвратить эпидемию детской болезни, начальные школы требуют от родителей справку о том, что их ребенок был вакцинирован перед поступлением в школу.

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