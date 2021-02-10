Свинка у детей - факты, которые должен знать каждый родитель

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Седлецкая Татьяна
Даже если ваш малыш был вакцинирован, он все равно может поймать
этот очень заразительный вирус, потому что вакцина не является эффективной на
100 %.
Свинка у детей. Фото: Getty
Поскольку вирус свинки обычно воздействует на слюнные
железы в щеках, болезнь чаще всего проявляются как отек и болезненность в
области ниже ушей и вдоль подбородка. Иногда одна сторона лица отекает на несколько
дней раньше другой. Если у малыша свинка, он может лихорадить и жаловаться на
боли во время глотания или разговора.
Насколько
распространено это заболевание?
Ранее свинка была одной из самых распространенных болезней
детства, но благодаря вакцине, сейчас она встречается достаточно редко. В 1968 году,
прежде чем вакцина стала доступной, каждый год диагностировали от 100 000 до
200 000 случаев. В настоящее время выявлено менее 1 000 случаев заболевания, большинство
из них — у невакцинированных детей.
Возможные
осложнения
Осложнения встречаются редко, но время от времени вирус
эпидемического паротита также поражает другие части тела, вызывая воспаление
головного мозга (энцефалит) или воспаление головного и спинного мозга
(менингит), воспаление поджелудочной железы или потерю слуха. Одним из наиболее
опасных осложнений паротита является орхит у мальчиков — болезненное воспаление
яичек, которое может вызвать бесплодие.
Как
распространяется свинка?
Если ваш ребенок не был вакцинирован, он может заразиться
свинкой, находясь рядом с тем, у кого есть эта болезнь, или прикосновением к поверхности,
на которую осел вирус. Симптомы свинки развиваются через две-три недели после
воздействия вируса. Ребенок является заразным в течение нескольких дней, прежде
чем он проявит симптомы и примерно девять дней после их появления.
Что
делать, если вы подозреваете свинку у ребенка?
Профилактика
заболевания
Следите за тем, чтобы ваш малыш получил все необходимые
прививки для его возраста в соответствии с календарем прививок. Чтобы
предотвратить эпидемию детской болезни, начальные школы требуют от родителей справку
о том, что их ребенок был вакцинирован перед поступлением в школу.
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