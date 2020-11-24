Стрептококковая инфекция горла у малышей

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Седлецкая Татьяна
Фото: family3
Температура тела при стрептококковой инфекции, как
правило, высокая: у детей 3-10 лет она может достигать 39-40 градусов. Озноб и
заметная опухоль и болезненность лимфоузлов на шее также являются
предупредительными знаками. У ребенка могут возникнуть трудности с глотанием и
жалобы на боль в горле. В некоторых случаях у ребенка может развиться красная
сыпь по всему телу (это скарлатина, и сыпь уйдет, как только инфекция стрептококка
будет обработана антибиотиками).
Если стрептококковую инфекцию не лечить, она может
вызвать такие осложнения, как абсцесс горла или ревматическую лихорадку.
Лечение
Скарлатину нельзя самостоятельно лечить в домашних
условиях, — данное заболевание требует немедленного внимания врача. Врач должен
сделать анализы на стрептококк, и назначить антибиотики — как правило,
некоторую форму пенициллина, если у вашего малыша нет на него аллергии. Обратитесь
к врачу еще раз, если ваш ребенок продолжает жаловаться на боль в горле или
высокую температуру после того, как лечение антибиотиками закончено. В
некоторых случаях может возникнуть необходимость повторить анализы.
Вы можете выполнить следующие общие руководящие действия,
чтобы помочь ребенку восстановить свое здоровье, но не забудьте
проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что такие действия
рекомендуются в вашем случае:
- Давайте ребенку много питья,
чтобы успокоить горло и увеличить гидратацию.
- Давайте малышу мягкие продукты
— твердые вещества может быть трудно глотать.
- Разрешите детям старшего возраста
полоскать горло теплой соленой водой, чтобы облегчить боль.
- Включите увлажнитель воздуха
или испаритель, чтобы сделать комнату более комфортной, особенно в холодную
погоду, когда воздух в помещении очень сухой.
- Дайте ацетаминофен (детский тайленол)
или ибупрофен (детский Advil), чтобы успокоить симптомы боли и высокой
температуры.
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