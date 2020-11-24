Стрептококковая инфекция горла у малышей

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Температура тела при стрептококковой инфекции, как правило, высокая: у детей 3-10 лет она может достигать 39-40 градусов. Озноб и заметная опухоль и болезненность лимфоузлов на шее также являются предупредительными знаками. У ребенка могут возникнуть трудности с глотанием и жалобы на боль в горле. В некоторых случаях у ребенка может развиться красная сыпь по всему телу (это скарлатина, и сыпь уйдет, как только инфекция стрептококка будет обработана антибиотиками).

Если стрептококковую инфекцию не лечить, она может вызвать такие осложнения, как абсцесс горла или ревматическую лихорадку.

Лечение

Скарлатину нельзя самостоятельно лечить в домашних условиях, — данное заболевание требует немедленного внимания врача. Врач должен сделать анализы на стрептококк, и назначить антибиотики — как правило, некоторую форму пенициллина, если у вашего малыша нет на него аллергии. Обратитесь к врачу еще раз, если ваш ребенок продолжает жаловаться на боль в горле или высокую температуру после того, как лечение антибиотиками закончено. В некоторых случаях может возникнуть необходимость повторить анализы.

Вы можете выполнить следующие общие руководящие действия, чтобы помочь ребенку восстановить свое здоровье, но не забудьте проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что такие действия рекомендуются в вашем случае:

- Давайте ребенку много питья, чтобы успокоить горло и увеличить гидратацию.

- Давайте малышу мягкие продукты — твердые вещества может быть трудно глотать.

- Разрешите детям старшего возраста полоскать горло теплой соленой водой, чтобы облегчить боль.

- Включите увлажнитель воздуха или испаритель, чтобы сделать комнату более комфортной, особенно в холодную погоду, когда воздух в помещении очень сухой.

- Дайте ацетаминофен (детский тайленол) или ибупрофен (детский Advil), чтобы успокоить симптомы боли и высокой температуры.

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