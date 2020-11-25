Интересные факты о человеческом теле, которые вас удивят

Человеческое тело — удивительный механизм, который каждую минуту выполняет тысячи процессов. Представляем вам подборку интересных фактов, о которые многие даже не подозревали.

фото из открытых источников

У людей бывает лишнее ребро

У 0,5% населения обнаруживают цервикальное ребро — врожденную аномалию, причиной которой может быть нарушение процессов внутриутробного развития. Оно располагается над ключицей и практически не доставляет неудобств своему владельцу.

Отпечаток языка уникален, как и отпечатки пальцев

У каждого человека есть "рисунок" на языке, который также уникален, как отпечатки пальцев и ДНК. Теоретически человека можно найти по отпечатку этого органа, если бы такая база данных существовала.

Роговица глаза человека похожа на роговицу акулы

Наша роговица глаза действительно похожа на акулью, при чем настолько, что при определенном развитии технологий ее можно было бы использовать для пересадки.

Чеснок можно "есть" ногами

Оказывается, что если натереть чесноком подошвы ног, то спустя 30-40 минут, мы почувствуем вкус продукта у себя во рту. Все дело в аллицине — органическом веществе, которое образовывается при разрушении чеснока. Оно проникает в клеточные мембраны, потом в кровоток и достигает вкусовых рецепторов.

Ногти на руках растут быстрее

Учитывая то, что ногти на руках чаще контактируют с солнечным светом, они растут быстрее, чем на ногах. Кроме того, на руках активнее циркулирует кровь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало об удивительных фактах о человеческом сне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!