Стало известно, сколько украинцев получили первую дозу вакцины от Covid-19

С начала Covid-вакцинации в Украине первую дозу прививки от коронавируса получили 9568 украинцев. Таким образом, за прошедшие сутки привили 2680 человек. В Украине началась вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

За 3 марта больше всего прививок было сделано в Днепропетровской области - 350, а за все время вакцинации — в Донецкой — 840. Количество сделанных Covid-прививок по регионам Украины: Винницкая область — 60 прививок;

Волынская область — 90 прививок;

Днепропетровская область — 350 прививок;

Донецкая область — 220 прививок;

Житомирская область — 50 прививок;

Закарпатская область — 30 прививок;

Запорожская область — 50 прививок;

Ивано-Франковская область — 54 прививки;

Киевская область — 310 прививок;

Кировоградская область — 80 прививок;

Луганская область — 80 прививок;

Львовская область — 60 прививок;

Киев — 90 прививок;

Николаевская область — 120 прививок;

Одесская область — 100 прививок;

Полтавская область — 70 прививок;

Ровенская область — 200 прививок;

Сумская область — 40 прививок;

Тернопольская область — 228 прививок;

Харьковская область — 60 прививок;

Херсонская область — 50 прививок;

Хмельницкая область — 88 прививок;

Черкасская область — 60 прививок;

Черновицкая область — 40 прививок;

Черниговская область — 100 прививок. Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса. По словам министра, его состояние удовлетворительное. Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно, какие самые распространенные проблемы фиксируют медики у пациентов после выздоровления от коронавируса. Среди них — потеря обоняния и вкуса, поражения нижних конечностей, астенический синдром и другие.

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