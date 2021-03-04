Стало известно, сколько украинцев получили первую дозу вакцины от Covid-19

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Лиза Снисар
С начала Covid-вакцинации в Украине первую дозу прививки от коронавируса получили 9568 украинцев. Таким образом, за прошедшие сутки привили 2680 человек.
В Украине началась вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Telegram.
За 3 марта больше всего прививок было сделано в Днепропетровской области - 350, а за все время вакцинации — в Донецкой — 840.
Количество сделанных Covid-прививок по регионам Украины:
Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса. По словам министра, его состояние удовлетворительное.
Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно, какие самые распространенные проблемы фиксируют медики у пациентов после выздоровления от коронавируса. Среди них — потеря обоняния и вкуса, поражения нижних конечностей, астенический синдром и другие.
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