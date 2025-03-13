Стало известно, лечит ли семя льна язву и гастрит.

Часто возникает вопрос: ли вылечить гастрит и язву желудка с помощью семян льна или его отвара? Ответ на этот вопрос дает врач-хирург Сергей Писоцкий.

Семена льна. Фото: из открытых источников

Семена льна действительно содержат ряд полезных элементов, включая Омега-3 жирные кислоты, способствующие улучшению общего состояния здоровья. При приготовлении льна, в частности, при его заваривании или термической обработке, высвобождаются вещества, которые создают слизевидный эффект. Это помогает защитить слизистую желудка от раздражений, облегчая дискомфорт.

Несмотря на эти полезные свойства, современная медицина четко определила, что гастрит и язвенная болезнь желудка обычно вызваны бактерией Helicobacter pylori. Поэтому эффективное лечение требует использования антибиотиков для уничтожения бактерии.

Сегодня для лечения этих заболеваний применяют так называемую тройную терапию, включающую:

· Три антибиотика для борьбы с инфекцией.

· Блокаторы протонной помпы для снижения кислотности желудка и содействия заживлению слизистой.

Эта терапия требует четкой схемы применения, определяемой врачом.

Хотя лен не является основным методом лечения гастрита или язвы, благодаря своим обволакивающим свойствам, он может использоваться в качестве вспомогательного средства для облегчения симптомов, таких как изжога, дискомфорт и раздражение желудка. Однако важно консультироваться с врачом перед использованием льна во избежание возможных осложнений и не затянуть основное лечение.

Семена льна обладают определенными полезными свойствами, которые могут способствовать защите слизистой желудка. Однако для лечения гастрита или язвы оно не достаточно. Основным методом борьбы с этими заболеваниями остается медикаментозная терапия, направленная на уничтожение Helicobacter pylori и нормализацию кислотности. Поэтому не следует полагаться только на народные методы, а лучше обращаться в современную медицину для квалифицированной помощи.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в осенне-зимний период нужно позаботиться об укреплении иммунитета, в частности обратить внимание на рацион. Врач-диетолог Наталья Сычева рекомендует отказаться от частого употребления семян подсолнечника, потому что они способны ослабить иммунную систему.