Сон будет, как у младенца: топ-три упражнения, которые нужно выполнять каждый вечер

Если правильно выполнять ряд упражнений, можно не только расслабить тело, снять напряжение, но и улучшить качество сна. Занимаясь всего несколько минут перед сном, можно засыпать быстрее и спать как ребенок.

Упражнения для хорошего сна. Фото из открытых источников

Расслабляющие упражнения следует выполнять за 10-15 минут до сна или после тренировки. Движения нужно делать не спеша и плавно, глубоко дыша и задерживая каждую позу на 30-60 секунд с каждой стороны.

Итак, первое упражнение называется поза ребенка с поддержкой. Поза ребенка с опорой снимает глубокое напряжение в пояснице, бедрах и плечах. Она также замедляет дыхание и дает команду нервной системе успокоиться. Добавление подушки или валика позволяет телу полностью расслабиться в этой позиции.

Для того, чтобы правильно выполнить упражнение, нужно встать на колени на полу, широко расставив колени и касаться больших пальцев ног. Далее подложите подушку или валик вдоль груди. Наклоните тело вперед и положите туловище и руки на подушку. Глубоко вдохните и позвольте бедрам опуститься к пяткам. Упражнение снимает напряжение в пояснице, раскрывает бедра и успокаивает нервную систему, помогая быстрее заснуть.

Второе упражнение называется – приподнятые ноги.

Растяжка направлена на ягодичные мышцы и глубокие ротаторы бедер. Это позволяет вам оставаться более расслабленными и поддерживаемыми, в то же время создавая глубокое расслабление в бедрах.

Выполняйте упражнение так: лягте на спину, поставив ноги ровно на пол. Скрестите правую лодыжку над левым коленом. Поднимите левую ногу и заведите руки за левое бедро. Осторожно потяните левую ногу к себе, держа спину ровной. Упражнение облегчает напряжение бедер и ягодиц и снимает давление на поясницу.

На третьем месте упражнение – повороты туловищем. Повороты лежа расслабляют позвоночник, поясницу и растягивают внешние мышцы бедер и расслабляют поясницу. Поворот лежа также улучшают пищеварение и подготавливает тело к глубокому сну.

Для того, чтобы правильно выполнить упражнение лягте на спину с вытянутыми ногами. Прижмите правое колено к груди, затем проведите его через тело влево. Вытяните правую руку в сторону и поверните голову вправо. Держите оба плеча на земле. Это снимает напряжение в позвоночнике, восстанавливает осанку после долгого дня и активирует парасимпатическую нервную систему для лучшего отдыха.

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