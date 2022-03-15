Сомнолог назвал 5 проверенных способов, как заснуть быстрее

Из-за стресса и паники, у многих людей появились проблемы с засыпанием. Врач-сомнолог Людмила Коростовцева назвала 5 эффективных способов, которые помогут расслабиться и быстро погрузиться в сон.

Как быстро заснуть (фото из открытых источников)

Не лежите дольше 30 минут

Если чувствуете, что не можете уснуть, встаньте с кровати, пересядьте на кресло, но только не включайте свет. В течение 20-30 минут, попробуйте переключиться на что-то другое. Можете почитать книгу или послушать музыку. Как только почувствовали дремоту — возвращайтесь в постель.

Запишите свои тревоги

Если не можете уснуть из-за тревожных мыслей, встаньте и запишите свои переживания на бумаге. В данной ситуации, пишите все, что придет в голову — без логики, смысла и знаков препинания, если не можете структурировать мысли и найти решение. Надо иметь в виду, что такие способы могут не сработать с первого раза — нужна тренировка.

Мыслите наперекор

Вместо того чтобы лежать и думать, что "уже 2 часа ночи, а я еще не сплю", надо настроить себя на то, что тебе не надо спать. И тогда мозг начинает делать все наоборот. Исследователи провели эксперимент, разделив добровольцев на 2 группы. Одной сказали, если быстро заснут, то получат денежное вознаграждение, а вторая — ничего. Результаты показали, что быстрее и лучше засыпали те, у кого не было денежной мотивации.

Включите "белый шум"

Если не можете уснуть, тогда включите специальные устройства, создающие "белый шум". Они не фокусируют внимание человека, а, наоборот, рассеивают, а это позволяет "замаскировать" внешние резкие звуковые раздражители.

Съешьте киви

Эксперты говорят, что ночью, чтобы быстрее уснуть стоит съесть киви, потому что в его составе есть вещества, которые способствуют выработке мелатонина (гормона сна). Также в этом списке оказались орехи, сыр и семечки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько времени восстанавливается человек после бессонной ночи.

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