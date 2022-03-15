Сомнолог назвал 5 проверенных способов, как заснуть быстрее

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Светлана Шкурупий
Из-за
стресса и паники, у многих людей появились проблемы с засыпанием. Врач-сомнолог
Людмила Коростовцева назвала 5 эффективных способов, которые помогут
расслабиться и быстро погрузиться в сон.
Как быстро заснуть (фото из открытых источников)
Не лежите дольше 30
минут
Если
чувствуете, что не можете уснуть, встаньте с кровати, пересядьте на кресло, но
только не включайте свет. В течение 20-30 минут, попробуйте переключиться на
что-то другое. Можете почитать книгу или послушать музыку. Как только
почувствовали дремоту — возвращайтесь в постель.
Запишите свои тревоги
Если
не можете уснуть из-за тревожных мыслей, встаньте и запишите свои переживания
на бумаге. В данной ситуации, пишите все, что придет в голову — без логики, смысла
и знаков препинания, если не можете структурировать мысли и найти решение. Надо
иметь в виду, что такие способы могут не сработать с первого раза — нужна
тренировка.
Мыслите наперекор
Вместо того чтобы лежать и думать, что "уже 2 часа ночи, а я еще не сплю",
надо настроить себя на то, что тебе не надо спать. И тогда мозг начинает делать
все наоборот. Исследователи провели эксперимент, разделив добровольцев на 2
группы. Одной сказали, если быстро заснут, то получат денежное вознаграждение,
а вторая — ничего. Результаты показали, что быстрее и лучше засыпали те, у кого
не было денежной мотивации.
Включите "белый шум"
Если
не можете уснуть, тогда включите специальные устройства, создающие "белый
шум". Они не фокусируют внимание человека, а, наоборот, рассеивают, а
это позволяет "замаскировать" внешние резкие звуковые раздражители.
Съешьте киви
Эксперты
говорят, что ночью, чтобы быстрее уснуть стоит съесть киви, потому что в его составе
есть вещества, которые способствуют выработке мелатонина (гормона сна). Также в
этом списке оказались орехи, сыр и семечки.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, сколько времени восстанавливается человек после бессонной ночи.
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