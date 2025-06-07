Снижает давление и способствует похудению: теперь этот японский метод ходьбы знаете и вы

В Японии активно используется техника ходьбы "12-3-30", которая способствует снижению артериального давления, ускорению метаболизма и более эффективному похудению. Ее суть – в чередовании темпа и ритма шагов, что активизирует работу сердечно-сосудистой системы.

Ходьба. Фото: из открытых источников

Японская техника интервальной ходьбы включает интервалы быстрой и умеренной ходьбы с целью улучшения сердечно-сосудистой формы, метаболизма и здоровья.

Методика объясняется следующим образом: передвигайтесь быстрым темпом в течение 3 минут: примерно 70-85% от вашей максимальной частоты сердечных сокращений. Вы должны иметь возможность говорить, но непрерывный разговор может быть для вас сложным. Далее ходите в более неторопливом темпе на протяжении 3 минут и позвольте своему пульсу снизиться до 40-50%. Повторите циклы 5 раз, в общем полчаса.

Исследователь Хироши Ноуза изучал влияние интервальной ходьбы.

Высокоинтенсивная интервальная ходьба может защитить от возрастного повышения артериального давления и снижения силы мышц бедра.

Максимальный пульс во время физических нагрузок рассчитывается по простой формуле: 220 — возраст человека.

Это ориентировочное значение, которое используется для определения предела частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время тренировки. Например, если человеку 30 лет, то рассчитать максимальный пульс нужно так: 220 — 30 = 190 уд/мин.

Тренировки с частотой сердечных сокращений выше этого уровня могут быть опасными. Рекомендуется тренироваться на уровне, который соответствует вашему уровню физической подготовки и здоровью сердца.

Если у вас нет фитнес-трекера, который измеряет частоту сердечных сокращений, пытайтесь довести себя до уровня нагрузки 7 или 8 из 10, при котором разговаривать будет сложно во время ходьбы.

Это один из тех трендов, который не только доступен, но и подтвержден исследованиями, что делает его отличным для большинства людей, которые стремятся улучшить свое здоровье.

Он имеет низкий уровень нагрузки и может быть настроен в соответствии с широким диапазоном уровней физической подготовки, поэтому он особенно полезен для пожилых людей или тех, кто имеет травмы, которые препятствуют им заниматься высокоинтенсивными упражнениями.

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