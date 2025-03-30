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Синяки появляются без травм: о каких проблемах со здоровьем сигнализирует симптом

В каких случаях кровоподтеки могут появляться без травм

30 марта 2025, 16:55
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Кречмаровская Наталия

Появление кровоподтеков без видимых травм может вызвать беспокойство. Иногда причинами этого явления могут быть возрастные изменения или прием определенных лекарств, однако это может быть также симптомом серьезных заболеваний. В целом врачи определяют следующие причины появления кровоподтеков без травм.

Синяки появляются без травм: о каких проблемах со здоровьем сигнализирует симптом

Иллюстративное фото

Нарушение свертывания крови

Гемофилия: Наследственное заболевание, при котором кровь не сворачивается должным образом, что приводит к легкому образованию кровоподтеков и кровоподтеков.

Болезнь Виллебранда: Наследственное заболевание, при котором отсутствует или неправильно функционирует фактор свертывания крови, что также приводит к легкому образованию кровоподтеков и кровоподтеков.

Тромбоцитопения: Снижение количества тромбоцитов (клеток, помогающих свертываться крови) может привести к легкому образованию кровоподтеков и кровоподтеков.

Заболевания печени

Печень производит белки, необходимые для свертывания крови. Нарушение функции печени, например при циррозе, может привести к снижению уровня этих белков и легкому образованию кровоподтеков.

Дефицит витаминов

Витамин К: Необходим для свертывания крови. Его дефицит может привести к легкому образованию кровоподтеков и кровоподтеков.

Витамин С: Необходим для здоровья кровеносных сосудов. Его дефицит может сделать кровеносные сосуды более хрупкими и склонными к образованию кровоподтеков.

Заболевание кровеносных сосудов

Васкулит: Воспаление кровеносных сосудов, которое может привести к образованию кровоподтеков и других симптомов.

Лейкемия

Рак крови, который может привести к снижению количества тромбоцитов и легкому образованию кровоподтеков.

Прием лекарственных средств

Некоторые лекарства, такие как антикоагулянты (варфарин, гепарин) и антиагреганты (аспирин, клопидогрель), могут увеличить риск образования синяков.

Возрастные изменения

С возрастом кожа становится тоньше и теряет некоторые защитные жировые слои, что может привести к более легкому образованию кровоподтеков.

К врачам нужно обращаться, если:

- синяки появляются часто и без видимых причин,

- кровоподтеки сопровождаются другими симптомами, такими как кровотечения из носа, десен или желудочно-кишечного тракта,

- синяки большие и болезненные,

- вы принимаете лекарства, которые могут увеличить риск образования синяков.

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