Синяки появляются без травм: о каких проблемах со здоровьем сигнализирует симптом

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Кречмаровская Наталия
Появление кровоподтеков без видимых травм может вызвать беспокойство. Иногда причинами этого явления могут быть возрастные изменения или прием определенных лекарств, однако это может быть также симптомом серьезных заболеваний. В целом врачи определяют следующие причины появления кровоподтеков без травм.
Иллюстративное фото
Гемофилия: Наследственное заболевание, при котором кровь не сворачивается должным образом, что приводит к легкому образованию кровоподтеков и кровоподтеков.
Болезнь Виллебранда: Наследственное заболевание, при котором отсутствует или неправильно функционирует фактор свертывания крови, что также приводит к легкому образованию кровоподтеков и кровоподтеков.
Тромбоцитопения: Снижение количества тромбоцитов (клеток, помогающих свертываться крови) может привести к легкому образованию кровоподтеков и кровоподтеков.
Печень производит белки, необходимые для свертывания крови. Нарушение функции печени, например при циррозе, может привести к снижению уровня этих белков и легкому образованию кровоподтеков.
Витамин К: Необходим для свертывания крови. Его дефицит может привести к легкому образованию кровоподтеков и кровоподтеков.
Витамин С: Необходим для здоровья кровеносных сосудов. Его дефицит может сделать кровеносные сосуды более хрупкими и склонными к образованию кровоподтеков.
Васкулит: Воспаление кровеносных сосудов, которое может привести к образованию кровоподтеков и других симптомов.
Рак крови, который может привести к снижению количества тромбоцитов и легкому образованию кровоподтеков.
Некоторые лекарства, такие как антикоагулянты (варфарин, гепарин) и антиагреганты (аспирин, клопидогрель), могут увеличить риск образования синяков.
С возрастом кожа становится тоньше и теряет некоторые защитные жировые слои, что может привести к более легкому образованию кровоподтеков.
К врачам нужно обращаться, если:
- синяки появляются часто и без видимых причин,
- кровоподтеки сопровождаются другими симптомами, такими как кровотечения из носа, десен или желудочно-кишечного тракта,
- синяки большие и болезненные,
- вы принимаете лекарства, которые могут увеличить риск образования синяков.
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