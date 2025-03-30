Синяки появляются без травм: о каких проблемах со здоровьем сигнализирует симптом

Появление кровоподтеков без видимых травм может вызвать беспокойство. Иногда причинами этого явления могут быть возрастные изменения или прием определенных лекарств, однако это может быть также симптомом серьезных заболеваний. В целом врачи определяют следующие причины появления кровоподтеков без травм.

Иллюстративное фото

Нарушение свертывания крови

Гемофилия: Наследственное заболевание, при котором кровь не сворачивается должным образом, что приводит к легкому образованию кровоподтеков и кровоподтеков.

Болезнь Виллебранда: Наследственное заболевание, при котором отсутствует или неправильно функционирует фактор свертывания крови, что также приводит к легкому образованию кровоподтеков и кровоподтеков.

Тромбоцитопения: Снижение количества тромбоцитов (клеток, помогающих свертываться крови) может привести к легкому образованию кровоподтеков и кровоподтеков.

Заболевания печени

Печень производит белки, необходимые для свертывания крови. Нарушение функции печени, например при циррозе, может привести к снижению уровня этих белков и легкому образованию кровоподтеков.

Дефицит витаминов

Витамин К: Необходим для свертывания крови. Его дефицит может привести к легкому образованию кровоподтеков и кровоподтеков.

Витамин С: Необходим для здоровья кровеносных сосудов. Его дефицит может сделать кровеносные сосуды более хрупкими и склонными к образованию кровоподтеков.

Заболевание кровеносных сосудов

Васкулит: Воспаление кровеносных сосудов, которое может привести к образованию кровоподтеков и других симптомов.

Лейкемия

Рак крови, который может привести к снижению количества тромбоцитов и легкому образованию кровоподтеков.

Прием лекарственных средств

Некоторые лекарства, такие как антикоагулянты (варфарин, гепарин) и антиагреганты (аспирин, клопидогрель), могут увеличить риск образования синяков.

Возрастные изменения

С возрастом кожа становится тоньше и теряет некоторые защитные жировые слои, что может привести к более легкому образованию кровоподтеков.

К врачам нужно обращаться, если:

- синяки появляются часто и без видимых причин,

- кровоподтеки сопровождаются другими симптомами, такими как кровотечения из носа, десен или желудочно-кишечного тракта,

- синяки большие и болезненные,

- вы принимаете лекарства, которые могут увеличить риск образования синяков.

Напомним, портал "Комментарии" писал о ТОП-10 причин появления мешков под глазами.



