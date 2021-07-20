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Секрет выбора правильного крема с SPF-фактором на лето проще, чем может показаться

Эксперт рассказала секреты персонального подбора кремов

сегодня, 11:31
Автор:

Данило Матюха
Врач-дерматолог, эксперт в сфере anti-age медицины Мария Федчук рассказала о том, как правильно выбрать  крем с SPF-фактором на лето. Правила, которым стоит следовать девушкам, оказались максимально простыми. О них специалист рассказала своим подписчикам в Instagarm. 

Главное, говорит косметолог, в деле подбора такого крема, это ориентироваться на свои ощущения.

"Если вы наносите на кожу крем с SPF, то не должно быть неприятных ощущений, жирности и любого другого дискомфорта. Крем не должен вам мешать, вы не должны его чувствовать. Крем должен быть лёгким, очень комфортным и при это,  всегда защищать вашу кожу даже в 30-ти градусную жару летом", — пояснила эксперт.

Чтобы выбрать именно такой, стоит следовать второму правилу. Оно заключается в необходимости внимательно изучать состав.

"Крем должен содержать максимально количество увлажняющих факторов. Все они, если присутствуют в креме, будут перечислены в составе средства.  Также крем должен защищать от всех типов ультрафиолетового излучения  - и от UVA-лучей, и от UVB-лучей. В таком случае ваша коже будет действительно защищена", — подчёркивает она.

И третье правило касается регулярности нанесения крема с SPF-фактором.

"Если вы на море то крем нужно наносить на кожу лица  каждые 2 часа", — рекомендует косметолог.

Напомним, что Мария Федчук является одним из ведущих специалистов в Украине в области  anti-age косметологии. Она основатель собственной клиник и  сертифицированный тренер международной компании Allergan Aesthetics. 

Недавно, именно Мария Федчук  презентовала бьюти-достижения Украины по коррекции губ на международном уровне для специалистов из 53 стран мира.

Секрет выбора правильного крема с SPF-фактором на лето проще, чем может показаться

Крем с SPF-фактором - фото из открытых источников


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Источник: https://www.instagram.com/p/CITMYazHU55/
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