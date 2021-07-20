Секрет выбора правильного крема с SPF-фактором на лето проще, чем может показаться

Врач-дерматолог, эксперт в сфере anti-age медицины Мария Федчук рассказала о том, как правильно выбрать крем с SPF-фактором на лето. Правила, которым стоит следовать девушкам, оказались максимально простыми. О них специалист рассказала своим подписчикам в Instagarm.





Главное, говорит косметолог, в деле подбора такого крема, это ориентироваться на свои ощущения.





"Если вы наносите на кожу крем с SPF, то не должно быть неприятных ощущений, жирности и любого другого дискомфорта. Крем не должен вам мешать, вы не должны его чувствовать. Крем должен быть лёгким, очень комфортным и при это, всегда защищать вашу кожу даже в 30-ти градусную жару летом", — пояснила эксперт.





Чтобы выбрать именно такой, стоит следовать второму правилу. Оно заключается в необходимости внимательно изучать состав.





"Крем должен содержать максимально количество увлажняющих факторов. Все они, если присутствуют в креме, будут перечислены в составе средства. Также крем должен защищать от всех типов ультрафиолетового излучения - и от UVA-лучей, и от UVB-лучей. В таком случае ваша коже будет действительно защищена", — подчёркивает она.





И третье правило касается регулярности нанесения крема с SPF-фактором.





"Если вы на море то крем нужно наносить на кожу лица каждые 2 часа", — рекомендует косметолог.





Напомним, что Мария Федчук является одним из ведущих специалистов в Украине в области anti-age косметологии. Она основатель собственной клиник и сертифицированный тренер международной компании Allergan Aesthetics.





Недавно, именно Мария Федчук презентовала бьюти-достижения Украины по коррекции губ на международном уровне для специалистов из 53 стран мира.

Крем с SPF-фактором - фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!