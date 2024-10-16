Самые опасные косметические средства: что несет смертельную угрозу

Косметические средства являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они помогают выглядеть лучше, чувствовать себя увереннее и ухаживать за кожей. Однако, не все косметические продукты безопасны. Некоторые из них содержат вредные химические вещества, которые могут нанести вред здоровью, сообщает портал "Комментарии".



Иллюстративное фото

Формальдегид используется как консервант во многих косметических продуктах, таких как шампуни, лаки для ногтей и средства по уходу за кожей. Он является известным канцерогеном и может вызвать аллергические реакции, раздражение кожи и глаз.

Парабены используются в качестве консервантов во многих косметических продуктах, включая лосьоны, кремы и дезодоранты. Они могут нарушать эндокринную систему, имитируя действие эстрогена, что может привести к гормональным нарушениям и повышенному риску развития рака молочной железы.

Фталаты используются для повышения гибкости и долговечности пластмасс и часто встречаются в духах, лаках для ногтей и других косметических продуктах. Они могут вызвать репродуктивные проблемы и нарушения эндокринной системы. Фталаты могут быть особенно опасны для беременных женщин и детей.

Триклозан используется в качестве антибактериального агента в зубных пастах, мили и дезодорантах. Он может способствовать развитию антибиотикорезистентных микробов и нарушать работу эндокринной системы.

Перхлораты используются в производстве косметических продуктов, таких как тушь для ресниц и подводка для глаз. Они могут нарушать функцию щитовидки, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие косметические процедуры считают опасными.

