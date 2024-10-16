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Самые опасные косметические средства: что несет смертельную угрозу

Какие косметические средства могут оказать значительное влияние на здоровье

сегодня, 06:35
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Кречмаровская Наталия

Косметические средства являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они помогают выглядеть лучше, чувствовать себя увереннее и ухаживать за кожей. Однако, не все косметические продукты безопасны. Некоторые из них содержат вредные химические вещества, которые могут нанести вред здоровью, сообщает портал "Комментарии".

Самые опасные косметические средства: что несет смертельную угрозу

Иллюстративное фото

Формальдегид используется как консервант во многих косметических продуктах, таких как шампуни, лаки для ногтей и средства по уходу за кожей. Он является известным канцерогеном и может вызвать аллергические реакции, раздражение кожи и глаз.

Парабены используются в качестве консервантов во многих косметических продуктах, включая лосьоны, кремы и дезодоранты. Они могут нарушать эндокринную систему, имитируя действие эстрогена, что может привести к гормональным нарушениям и повышенному риску развития рака молочной железы.

Фталаты используются для повышения гибкости и долговечности пластмасс и часто встречаются в духах, лаках для ногтей и других косметических продуктах. Они могут вызвать репродуктивные проблемы и нарушения эндокринной системы. Фталаты могут быть особенно опасны для беременных женщин и детей.

Триклозан используется в качестве антибактериального агента в зубных пастах, мили и дезодорантах. Он может способствовать развитию антибиотикорезистентных микробов и нарушать работу эндокринной системы.

Перхлораты используются в производстве косметических продуктов, таких как тушь для ресниц и подводка для глаз. Они могут нарушать функцию щитовидки, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие косметические процедуры считают опасными.



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