Самые опасные косметические процедуры: что нужно знать перед операцией

Косметические процедуры становятся все популярнее, но некоторые из них могут нести значительные риски для здоровья. Важно знать о потенциальных опасностях, чтобы принимать обоснованные решения. Портал "Комментарии" сообщает, какие косметические процедуры считают самым опасным.



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Бразильская ягодичная подтяжка (BBL) является одной из самых опасных косметических процедур. Она включает пересадку жира из одной части тела в ягодицы для их увеличения. Эта процедура имеет высокий риск осложнений, включая жировую эмболию, которая может оказаться смертельной. BBL имеет самый высокий уровень смертности среди всех эстетических процедур.

Липосакция является одной из популярнейших косметических процедур, но она также несет значительные риски. Во время этой процедуры удаляется избыточный жир из разных частей тела. Однако липосакция может привести к серьезным осложнениям, таким как инфекции, повреждения нервов и внутренние травмы. Кроме того, неправильное выполнение процедуры может привести к неровностям кожи и другим эстетическим проблемам.

Абдоминопластика, или подтяжка живота, является процедурой, которая включает в себя удаление лишней кожи и жира из живота для создания более плоского и подтянутого вида. Эта процедура также имеет высокий риск осложнений, включая инфекции, тромбоз и проблемы с заживлением ран.

Филлеры для лица используются для заполнения морщин и придания объему лицу. Хотя эта процедура обычно считается безопасной, она может испытывать серьезные осложнения, если выполняется неправильно. По данным Американской академии дерматологии (AAD), возможные осложнения включают инфекции, аллергические реакции и некроз тканей. Важно выбирать опытного специалиста для проведения этой процедуры.

Ринопластика, или пластика носа, является одной из самых распространенных косметических процедур. Она может значительно улучшить внешний вид, но также несет риски. Возможные осложнения включают инфекции, проблемы с дыханием и неудовлетворительные эстетические результаты. Кроме того, повторные операции могут быть необходимы для коррекции недостатков.

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