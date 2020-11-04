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Российские ученые назвали еще один симптом COVID-19

Одним из симптомов COVID-19 может быть заложенность в ушах

сегодня, 14:25
Автор:

Владимир Лавский

Еще одним симптомом COVID-19 может быть заложенность ушей. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью "РИА". 

Российские ученые назвали еще один симптом COVID-19

Специалист указала, что это не такой уж редкий симптом. Согласно результатам недавнего исследования ученых из Турции, которые протестировали 172 пациентов, уши были заложены у 31 человека (18 процентов испытуемых). Кроме того, заложенность ушей наблюдалась и у тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме. При этом такой же признак может встречаться и при обычном ОРВИ. Если заложенность не проходит несколько дней, и появляется боль, необходимо обратиться ко врачу, напомнила Пшеничная.

Как ранее сообщали "Комментарии", число больных Covid-19 в Украине резко выросло.

Впервые число новых больных в Киеве достигло показателя почти 900 человек за сутки. COVID-19 подхватили еще 856 жителей столицы. 

Харьковская область, которая пока остается на втором месте по темпам распространения инфекции, ушла не слишком далеко. Там диагноз Covid-19 поставили еще 850 пациентам. На третьем месте — Донецкая область, где 636 новых больных.


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Источник: https://ria.ru/20201104/ushi-1583022501.html
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