Российские ученые назвали еще один симптом COVID-19

Еще одним симптомом COVID-19 может быть заложенность ушей. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью "РИА".

Специалист указала, что это не такой уж редкий симптом. Согласно результатам недавнего исследования ученых из Турции, которые протестировали 172 пациентов, уши были заложены у 31 человека (18 процентов испытуемых). Кроме того, заложенность ушей наблюдалась и у тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме. При этом такой же признак может встречаться и при обычном ОРВИ. Если заложенность не проходит несколько дней, и появляется боль, необходимо обратиться ко врачу, напомнила Пшеничная.

Как ранее сообщали "Комментарии", число больных Covid-19 в Украине резко выросло.

Впервые число новых больных в Киеве достигло показателя почти 900 человек за сутки. COVID-19 подхватили еще 856 жителей столицы.

Харьковская область, которая пока остается на втором месте по темпам распространения инфекции, ушла не слишком далеко. Там диагноз Covid-19 поставили еще 850 пациентам. На третьем месте — Донецкая область, где 636 новых больных.

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