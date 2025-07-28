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Результаты исследования шокировали: какие проблемы со здоровьем вызывает "разбитое сердце"

Ученые выяснили можно ли умереть от "разбитого сердца" и горя

28 июля 2025, 17:27
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Кречмаровская Наталия

Новое исследование показало, что люди от горя и разбитого сердца действительно могут умереть. От потери или продолжительного горя люди почти вдвое чаще умирают в течение десятилетий после смерти близких.

Результаты исследования шокировали: какие проблемы со здоровьем вызывает "разбитое сердце"

Пожилой мужчина. Иллюстративное фото

Исследователи в Дании обнаружили, что люди, потерявшие близких и постоянно переживающие высокий уровень горя, пользовались большим количеством медицинских услуг и имели на 88% более высокую вероятность умереть, чем те, кто переживает низкий уровень горя, пишет издание Independent.

Эксперты определили пять уровней горя, которые люди переживали после потери близкого человека, и обнаружили, что те, кто больше всего пострадал, имели большую вероятность умереть раньше. К тому же, ранее исследователи обнаружили, что высокий уровень горя приводит к развитию сердечно-сосудистых болезней, проблемам с психическим здоровьем. Также такое состояние может привести к самоубийству.

Ученые в течение десяти лет, начиная с 2012 года, наблюдали группу из 1735 женщин и мужчин, которые потеряли близких и проживают в Дании, средний возраст которых на момент регистрации составлял 62 года.

Выявили, что 6% из группы испытывали постоянно высокий уровень симптомов горя и имели на 88% большую вероятность умереть в течение десяти лет по сравнению с 38% людей, которые сообщали о постоянно низком уровне симптомов горя.

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Источник: https://www.independent.co.uk/news/health/broken-heart-death-symptoms-bereavement-b2795904.html
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