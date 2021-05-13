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Главная Новости Здоровье наше тело Пять вещей, которые происходят с вами, пока вы спите
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Пять вещей, которые происходят с вами, пока вы спите

Эксперты рассказали, какие удивительные вещи происходят с нашим организмом, когда мы находится во сне

сегодня, 16:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Здоровый сон — это неотъемлемая и значимая часть нашей жизни. Во время ночного отдыха организм расслабляется и с ним происходит множество разнообразных и удивительных вещей. Что нужно знать?

Пять вещей, которые происходят с вами, пока вы спите

Какие вещи происходят с нашим организмом во сне (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что во время сна в организме человека сжигается приблизительно 40 ккал в час. Новость хоть и приятная, но один сон вряд ли поможет подготовиться к купальному сезону, ведь 8 часов сна — это приблизительно 320 ккал или, скажем, 150 г хлеба.

Исследователи обнаружили, что во сне мозг человека может обрабатывать информацию и детали, которые мы блокируем при бодрствовании. Поэтому сон может способствовать некоторому "озарению". 

Еще качественный и здоровый сон очень важен для детей. Ученые полагают, что чем дольше ребенок спит, тем крепче становится его организм и малыш быстрее растет.

Во время фазы быстрого сна ваш мозг "приказывает" телу ускорять кровоток. Такая стимуляция может привести к возбуждению как у мужчин, так и у женщин. В некоторых случаях подобное приводит к неосознанному сексу во время сна.

Также во время ночного отдыха снижается температура тела. Причиной этому служит снижение количества вырабатываемого адреналина. Низкая температура тела способствует крепкому сну и восстановлению организма. Поэтому при повышенной температуре тела часто возникают проблемы с засыпанием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, благодаря сну организм восстанавливает силы, регулируя работу всех органов и систем. Помимо этого, качественный сон — важный показатель хорошего самочувствия. Но бывают ситуации, когда организм не может полноценно отдохнуть, потому что мучает бессонница. Каковы ее последствия?


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Источник: https://www.popmech.ru/science/411822-9-veshchey-kotorye-proishodyat-s-vami-poka-vy-spite/
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