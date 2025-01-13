Психологи назвали действенные методы борьбы с тревожностью и беспокойством

Тревога является естественной реакцией организма на стрессовые ситуации, будь то физические, эмоциональные или психологические факторы, которые могут вызвать различные реакции. Она может проявляться как физиологические симптомы, такие как ускоренное дыхание или потоотделение; эмоциональные — гнев или беспокойство; или поведенческие изменения, например, в привычках питания или сна.

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Тревожность может принимать различные формы, но всегда оказывает негативное влияние на нашу повседневную жизнь. В наше время, когда мы постоянно находимся в информационном потоке, получая новости, которые могут быть как положительными, так и тревожными, многие, даже без предыдущего опыта панических атак или тревожных расстройств, могут оказаться в их плену.

Обычно, беспокойство носит временный характер, и симптомы со временем исчезают. Однако есть несколько эффективных методов, которые помогут уменьшить тревогу, по рекомендациям психологов Центра Джефферсона:

Определите свои триггеры

Обращайте внимание на предупреждающие знаки тревоги – это могут быть дрожащие руки, учащенное сердцебиение, потливость, чувство тревоги или рассеянные мысли. Если вы узнаете свои триггеры, вы сможете вовремя остановиться и уменьшить уровень стресса.

Глубокое дыхание

Когда вы чувствуете усиление тревоги, попробуйте глубоко дышать. Вдыхайте воздух через нос, считая до пяти, затем выдыхайте через нос снова до пятки. Повторяйте это упражнение в течение пяти минут, пока ваше тело не станет расслабляться.

Практика сознания

Когда стресс одерживает верх, очень полезно применять методы, которые помогают восстановить контроль над эмоциями, такие как медитация или йога. Эти практики способствуют самоуспокоению, что важно при тревожности.

Физическая активность

Делайте аэробные упражнения, они помогают снижать уровень тревоги, стресса и депрессии. Всего несколько минут пять раз в неделю достаточно для улучшения настроения и снижения уровня стрессовых гормонов в вашем организме.

Качественный сон

Сон — ключ к вашему физическому и эмоциональному благополучию. Плохой сон может усугубить настроение, снизить работоспособность и повысить риск возникновения болезней. Удовлетворительный сон возможен при физических нагрузках в течение дня.

Отвлечение

Найти здоровые способы отвлекаться от стрессовых мыслей может оказаться полезным для вашего психоэмоционального состояния. Это может быть занятие творчеством, прослушивание музыки, разговор с друзьями или даже просто прогулка.

Юмор как лекарство

Смех и позитивный настрой помогают снижать уровень стресса. Смена фокуса с негатива на позитив позволяет снизить тревогу. Поиск моментов для благодарности и смеха способен изменить ваше восприятие ситуации.

Сосредоточьтесь на том, что вы можете изменить

Рассмотрите ситуации, в которых у вас есть контроль. Даже когда стрессовые ситуации кажутся неустранимыми, вы всегда можете выбрать свою реакцию на них. Проводите время с близкими людьми и благодарите за поддержку.



Портал "Комментарии" уже писал, что хронический стресс от жизненных событий, таких как смерть любимого человека, развод, безработица или война, может привести к приступам паники и тревожному расстройству. Оно отличается от беспокойства тем, что оно более устойчиво и не проходит с течением времени; может вызвать как физические, так и эмоциональные симптомы, которые могут повредить взаимоотношениям, работе или обучению.

