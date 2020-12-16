Простуда у младенцев

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В течение осенних и зимних месяцев ваш ребенок может часто болеть простудой, так как холодный воздух на улице и отопление в помещении высушивают его носовые мембраны, что облегчает попадание вируса в организм. Зимой малыш проводит больше времени в помещении, где вирусы легче распространяются от одного человека к другому. Большинство детей в среднем получают от шести до десяти простудных заболеваний в год. В многодетных семьях и в детском саду или в школе количество простудных заболеваний может достигать 12 в год!

Простуда, грипп или аллергия?

Отличить эти заболевания у младенца может быть очень сложно. Если у вашего ребенка простуда, у него могут быть следующие симптомы: насморк с прозрачной слизью, которая может загустевать и становится серой, желтой или зеленой в течение следующей недели; кашель; невысокая температура. Грипп в отличие от простуды часто сопровождается диареей или рвотой. Зудящие, водянистые глаза и насморк являются признаками аллергии. Кроме того, слизь, выходящая из носа ребенка, будет оставаться прозрачной, а не утолщаться и желтеть, как у детей с простудой. Аллергия также не вызывает повышение температуры.



Как облегчить симптомы простуды у младенца



Никакое лекарство не заставит вирус уйти быстрее, но вы можете помочь своему ребенку почувствовать себя лучше. Так как большинство детей не могут справиться с заложенностью носа, вот несколько способов, которые помогут облегчить дыхание малыша:

- физиологический раствор и всасывание. Наклоните голову вашего ребенка назад и закапайте в носик солевой раствор. Несколько минут спустя высасывайте жидкость и слизь с помощью резинового шприца или носового аспиратора;



- нанесите вазелин на внешнюю сторону ноздрей ребенка, чтобы уменьшить раздражение. Не используйте назальные спреи, если это не было приписано лечащим врачом малыша;

- используйте увлажнитель или испаритель с прохладным туманом, чтобы увлажнить воздух в комнате вашего ребенка. Или возьмите малыша в ванную комнату, включите горячую воду, закройте дверь и посидите вместе в парной около 15 минут. Пар помогает ослабить и тонкую слизистую внутри носовых ходов и задней части горла, что позволяет ему легко очиститься — для этого держите своего ребенка в вертикальном положении;

- добавьте нескольких капель ментола, эвкалипта или соснового масла в испаритель или ванну.

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