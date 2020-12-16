Простуда у младенцев

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Седлецкая Татьяна
Фото: milupa.lv
В течение осенних и зимних месяцев ваш ребенок может часто болеть простудой, так как холодный воздух на улице и отопление в помещении высушивают его носовые мембраны, что облегчает попадание вируса в организм. Зимой малыш проводит больше времени в помещении, где вирусы легче распространяются от одного человека к другому. Большинство детей в среднем получают от шести до десяти простудных заболеваний в год. В многодетных семьях и в детском саду или в школе количество простудных заболеваний может достигать 12 в год!
Простуда, грипп
или аллергия?
Отличить эти заболевания у младенца может быть
очень сложно. Если у вашего ребенка простуда, у него могут быть следующие
симптомы: насморк с прозрачной слизью, которая может загустевать и становится
серой, желтой или зеленой в течение следующей недели; кашель; невысокая
температура. Грипп в отличие от простуды часто сопровождается диареей или
рвотой. Зудящие, водянистые глаза и насморк являются признаками аллергии. Кроме
того, слизь, выходящая из носа ребенка, будет оставаться прозрачной, а не
утолщаться и желтеть, как у детей с простудой. Аллергия также не вызывает повышение
температуры.
Как облегчить
симптомы простуды у младенца
Никакое лекарство не заставит вирус уйти быстрее, но вы можете помочь своему
ребенку почувствовать себя лучше. Так как большинство детей не могут справиться
с заложенностью носа, вот несколько способов, которые помогут облегчить дыхание
малыша:
- физиологический раствор и всасывание. Наклоните
голову вашего ребенка назад и закапайте в носик солевой раствор. Несколько
минут спустя высасывайте жидкость и слизь с помощью резинового шприца или
носового аспиратора;
- нанесите вазелин на внешнюю сторону ноздрей
ребенка, чтобы уменьшить раздражение. Не используйте назальные спреи, если это
не было приписано лечащим врачом малыша;
- используйте увлажнитель или испаритель с
прохладным туманом, чтобы увлажнить воздух в комнате вашего ребенка. Или
возьмите малыша в ванную комнату, включите горячую воду, закройте дверь и посидите
вместе в парной около 15 минут. Пар помогает ослабить и тонкую слизистую внутри
носовых ходов и задней части горла, что позволяет ему легко очиститься — для
этого держите своего ребенка в вертикальном положении;
- добавьте нескольких капель
ментола, эвкалипта или соснового масла в испаритель или ванну.
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