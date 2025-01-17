Просмотр ТВ может оказать негативное влияние на мозг: в США рассказали, как этого не допустить

Невролог Рэндалл Райт из Методистской больницы Хьюстона поделился советами по уменьшению вредного влияния телевидения на мозг. Один из эффективных способов – это прогулки перед просмотром любимых программ.

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"Мозг не является изолированным органом, он активно реагирует на окружающую среду. Когда мы смотрим телевизор, создаются условия, ухудшающие его функционирование: длинное сиденье, изоляция от социальных контактов и употребление нездоровой пищи", – объясняет специалист.

Райт сравнивает удовольствие от просмотра телевизора с азартными играми, что, в конце концов, приводит к негативным изменениям в мозге. Одним из способов контролировать эту ситуацию есть достаточный отдых, чтобы не потерять отсчет времени. Он также рекомендует завести будильник. По словам невролога, исследования показывают, что мозг способен генерировать новые клетки и связи через нейрогенез, а физические упражнения являются важным стимулом этого процесса. Рекомендуется совершать прогулки перед просмотром или стоять во время просмотра в течение нескольких минут.

Слишком много времени перед телевизором – более шести часов в день – может привести к депрессии из-за отсутствия социальных контактов, поэтому важно сохранять баланс. В частности, многие мужчины просматривают спортивные трансляции с друзьями, употребляя вредные закуски. Райт предлагает заменить их здоровыми альтернативами, такими как фрукты, овощи, хумус или соевые бобы.

"Комментарии" уже писали, что ученые провели эксперимент, в котором приняло участие 17 человек. Специалисты записывали их мозговые волны, следили за уровнем кислорода, частотой сердцебиения, дыхания и движениями. Добровольцам включали аудиозаписи их имен и двух незнакомых имен. Эти имена были произнесены либо знакомым, либо незнакомым голосом. Участники эксперимента, слышавшие имена от незнакомого человека, выдавали более сильную реакцию, у них фиксировали короткие приступы активности мозговой деятельности (повышалась тревожность). При этом участники не просыпались. Это доказывает, что даже спящий мозг извлекает соответствующую сенсорную информацию для дальнейшей обработки.