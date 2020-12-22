Причины выпадения волос у детей

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Нормальное выпадение волос

Выпадение волос у новорожденных — совершенно нормальный и естественный процесс, поэтому вам не о чем беспокоиться. Уровень гормонов у малыша снижается сразу после рождения, что может привести к потере волос, с которыми он родился.

Аномальное выпадение волос

Существует несколько причин аномального выпадения волос у детей и подростков.

- стригущий лишай является общей причиной аномальной потери волос у детей.

- очаговая (гнездная) алопеция — состояние кожи, которое вызывает потерю волос в разных областях тела.

- старшие дети могут страдать от трихотилломании — вырывание волосяного покрова на голове или других частях собственного тела (брови и ресницы). Подобное состояние может быть признаком эмоционального беспокойства.

- у некоторых детей может быть неполная потеря волос в областях кожи головы, которые неоднократно чистили или расчесывали — это происходит из-за незрелых волосяных фолликулов и ситуация будет постепенно меняться по мере роста малыша.

- проблемы с щитовидной железой могут привести к выпадению волос. Болезнь щитовидной железы встречается у детей довольно редко, но если вы заметили этот симптом, обсудите его с вашим врачом.

Когда нужно обратиться к врачу

- у ребенка наблюдается значительная потеря волос или истончение без видимых на то причин;

- у ребенка появился такой симптом, как зуд и чувствительность кожи головы;

- ребенок имеет другие симптомы в дополнение к выпадению волос.

Предотвращение алопеции или выпадения волос

Будьте осторожны при мытье и расчесывании волос вашего ребенка — имейте в виду, что волосы у детей более тонкие и нежные, чем у взрослых, поэтому выбирайте мягкие расчески, соответствующие возрасту ребенка.

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