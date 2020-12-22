Причины выпадения волос у детей

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Седлецкая Татьяна
Фото: haircp.com
Нормальное
выпадение волос
Выпадение волос у новорожденных — совершенно нормальный и
естественный процесс, поэтому вам не о чем беспокоиться. Уровень гормонов у
малыша снижается сразу после рождения, что может привести к потере волос, с
которыми он родился.
Аномальное
выпадение волос
Существует несколько причин аномального выпадения волос у
детей и подростков.
- стригущий лишай является общей
причиной аномальной потери волос у детей.
- очаговая (гнездная) алопеция —
состояние кожи, которое вызывает потерю волос в разных областях тела.
- старшие дети могут страдать от
трихотилломании — вырывание волосяного покрова на голове или других частях
собственного тела (брови и ресницы). Подобное состояние может быть признаком
эмоционального беспокойства.
- у некоторых детей может быть
неполная потеря волос в областях кожи головы, которые неоднократно чистили или
расчесывали — это происходит из-за незрелых волосяных фолликулов и ситуация будет
постепенно меняться по мере роста малыша.
- проблемы с щитовидной железой
могут привести к выпадению волос. Болезнь щитовидной железы встречается у детей
довольно редко, но если вы заметили этот симптом, обсудите его с вашим врачом.
Когда
нужно обратиться к врачу
- у ребенка наблюдается
значительная потеря волос или истончение без видимых на то причин;
- у ребенка появился такой
симптом, как зуд и чувствительность кожи головы;
- ребенок имеет другие симптомы в
дополнение к выпадению волос.
Предотвращение
алопеции или выпадения волос
Будьте осторожны при мытье и расчесывании волос вашего
ребенка — имейте в виду, что волосы у детей более тонкие и нежные, чем у
взрослых, поэтому выбирайте мягкие расчески, соответствующие возрасту ребенка.
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