Правильно ли вы дышите во время тренировок: это легко проверить

Правильно настроенное дыхание во время тренировок – залог эффективности и безопасности занятий. Оно помогает насытить мышцы кислородом, повысить выносливость и снизить риск травм. Назван способ, который поможет проверить, правильно ли вы дышите во время упражнений. Об этом пишет портал "Комментарии".

Тренировки. Фото: из открытых источников

Чтобы проверить, правильно ли вы дышите во время тренировки, важно обратить внимание на несколько моментов.

На первом месте правильная ритмичность – дыхание должно быть ровным и синхронизированным с движениями. Если вы задыхаетесь или дышите прерывисто, это может свидетельствовать о неправильной технике

Далее стоит обратить внимание на глубину – вдох должен быть глубоким, через нос, а выдох – полным, через рот. Если дышите поверхностно или только ртом, организм может недополучать кислород

Не менее важна связь с упражнениями. Силовые тренировки — вдыхайте при расслаблении (опускании веса), выдыхайте при усилии (поднимании веса). Кардиотренировки – придерживайтесь естественного ритма дыхания, вдыхая через нос и выдыхая через рот.

Комфорт также играет важную роль. Если вы быстро устаете, чувствуете головокружение или напряжение в груди, возможно, нужно скорректировать технику дыхания

Можете протестировать себя: во время упражнения попробуйте сказать несколько слов. Если это трудно — вероятно, вы дышите неправильно или слишком интенсивно.

Тренер Дженнифер Собел рассказал, что стоит думать о правильном дыхании как о топливе, которое поддерживает организм во время тренировки. Если вы дышите полноценно и ритмично, то должны чувствовать, что у вас есть постоянная энергия, чтобы пройти даже сложную тренировку.

Неправильное дыхание также будет стрессом для нервной системы, поэтому используйте дыхание, чтобы помочь оставаться расслабленным. Если у вас кружится голова, то это может быть признаком того, что вы неправильно дышите.

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