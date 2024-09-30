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Правда ли, что дети реагируют на смену погоды

От смены погоды страдают не только пожилые и люди с хроническими болезнями, но и дети. Метеочувствительность у детей: в чем причина этого явления?

сегодня, 14:52
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Недилько Ксения

Условия окружающей среды постоянно изменяются. Температура воздуха, характеристики атмосферного давления и направление ветра могут значительно различаться в течение дня, солнечная погода часто сменяется пасмурной с осадками. Все это оказывает влияние на уровень кислорода в крови, тонус сосудов и баланс нейромедиаторов в головном мозге. И если здоровые люди почти не реагируют на изменения погоды, люди с ослабленными защитными и компенсаторными возможностями организма восприимчивы к ним.

Правда ли, что дети реагируют на смену погоды

Иллюстративное фото

Организм ребенка еще только привыкает к окружающей среде и формирует иммунную систему. Терморегуляция еще несовершенна. Поэтому метеочувствительность у детей – не редкость. Одни становятся вялыми и капризными, другие – беспокойными и агрессивными. У некоторых обостряются хронические заболевания.

Но почему одни дети почти не реагируют на изменения погоды, другие демонстрируют яркие симптомы метеозависимости?

Существует несколько факторов повышенной чувствительности к метеоусловиям у ребенка:

Хронические заболевания или пороки развития. Часто к развитию метеочувствительности у детей приводят заболевания центральной нервной системы (вегетососудистая дистония, неврастения, последствия черепно-мозговых травм, ДЦП и т.п.). Этому могут способствовать острые и хронические инфекции, глисты, заболевания, приводящие к общему истощению организма.

Осенью и весной обостряются хронические заболевания органов пищеварения (гастрит, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей). Перепады атмосферного давления, температуры воздуха и ветреная погода могут спровоцировать обострение заболеваний сердечно-сосудистой и вегетососудистой системы. Дети со слабой дыхательной системой могут реагировать на перепады давления вялостью, бледностью, свистящим дыханием, одышкой.

Психологические причины. Появлению повышенной чувствительности к изменениям погоды способствуют стрессы. Стрессом может стать начало посещения детского сада, смена школы, переезд, экзамены, проблемы с родителями или сверстниками и т.п.

Индивидуальная изюминка организма. Метеочувствительность может являться наследственным явлением. Кроме того, ребенок может таким образом реагировать на внимание родителей к изменению погоды.

Перечисленные факторы часто оказывают влияние комплексно. Темперамент, конституция тела также могут оказывать влияние на проявления метеозависимости. К примеру, худенькие или имеющие лишний вес дети, холерики и меланхолики чувствительны к перепадам давления. Впрочем, как и "кесарята" и недоношенные дети.

Как помочь метеочувствительному ребенку

Чувствительность к изменению погоды у детей может проявляться вялостью, сонливостью или наоборот – капризностью и раздражительностью. Если вы заметили связь между изменением погоды за окном и изменением самочувствия или поведения ребенка, следует показать его врачу. Это необходимо для установления факторов, мешающих нормальной адаптации организма к метеоусловиям.

Независимо от первопричины метеочувствительности, ребенку нужно соблюдать режим дня. Это поможет повысить сопротивляемость организма. В дни смены погоды желательно оберегать ребенка от стрессовых ситуаций. Старайтесь в этот период защитить его от компьютера и телевизора, избегайте слишком громких мероприятий. Полезно гулять на свежем воздухе, в умеренном режиме заниматься спортом (зарядка, бассейн, подвижные игры). Следите, чтобы в питании малыша было достаточно витаминов. Проконсультируйтесь с лечащим врачом: возможно, он назначит ребенку курс массажа, прием витаминных комплексов.

Если метеочувствительность сопровождается бессонницей, организуйте ребенку правильные условия для сна. Температура воздуха в его комнате должна быть не выше 18-20°С, а влажность – 50-60%. Пижама и одеяло не должны перегревать малыша. Кормите ребенка легким ужином не позднее, чем за 2 часа до сна. Чай, какао и шоколад оставьте на завтрак: они возбуждают психику. А вот теплое молоко перед сном успокоит ребенка. Перед сном почитайте ему сказку, обнимите и пожелайте хороших снов.

По наблюдениям педиатров, малыши, с которыми родители занимаются гимнастикой, много бывают на улице, обычно безболезненно реагируют на смену погоды. Расспросите своего врача о правилах закаливания организма. Закаленные дети менее болезненны и более психологически устойчивы.



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