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Появилась симптоматика: педиатр рассказал о течении коронавируса у детей

Количество больных детей выросло из-за "Омикрона"

сегодня, 21:40
Автор:

Лиля Воробьева
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При предыдущих штаммах ковида юные украинцы могли болеть без особых симптомов. Сейчас, напротив, эти симптомы себя активизируют и проявляют. И у детей тоже. Об этом отметил во время эфира "Завтрак с 1+1" детский врач Антон Асонов.

Появилась симптоматика: педиатр рассказал о течении коронавируса у детей

Коронавирус у детей (фото из открытых источников)

По словам медика, увеличенные случаи инфицирования коронавирусной болезнью юных украинцев могут объясняться тем обстоятельством, что сейчас доминирует новый штамм "Омикрон". Именно поэтому педиатр дает рекомендацию провести тест на коронавирус, даже когда простуда только началась.

По словам Антона Асонова, эту процедуру следует сделать, чтобы точно знать, что-это ковид, опасен ли он для вашего малыша, или нет, смогут ли инфицироваться от него другие представители семьи, для которых эта болезнь может стать потенциально опасной.

Врач отметил, что малыши переносят коронавирусное заболевание легче, чем взрослые люди. Но есть определенная симптоматика. Это проявляется в повышенной температуре тела, кашле, насморке. Именно перечисленные проявления респираторной инфекции присутствуют у больных малышей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что инфекционист назвала опасное осложнение после "Омикрона" для детей и молодежи. Новый вирус "Омикрон" способен к осложнениям, в частности, он может спровоцировать воспаление ушей. Это характерно для молодежи и детей. Как отметила ученая, боль и симптомы, связанные с ухудшением слуха, характерны сейчас для трети пациентов, переболевших COVID-19. По ее словам, врачи замечают у молодежи и деток воспаление ушей – отиты. Потому что новый штамм ковида способен размножаться на слизистой носа и ротоглотки.


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Источник: https://tsn.ua/
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