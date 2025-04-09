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Потеря сознания: о каких болезнях сигнализирует симптом

О каких проблемах со здоровьем сигнализирует потеря сознания

сегодня, 15:01
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Кречмаровская Наталия

Потеря сознания или синкопе – это состояние, вызванное недостаточным кровоснабжением мозга. Это распространенное явление, которое может быть вызвано разными факторами, от простых до серьезных.

Потеря сознания: о каких болезнях сигнализирует симптом

Потеря сознания. Иллюстративное фото

Причины потери сознания

Среди главных причин утраты сознания врачи указывают следующие:

Вазовочное синкопе: Самый распространенный тип, вызванный внезапным падением артериального давления и замедлением сердечного ритма. Это может быть вызвано стрессом, болью, длительным стоянием или пребыванием в удушающем помещении.

Ортостатическая гипотензия: Падение АД при вставании из положения сидя или лежа. Это может быть вызвано обезвоживанием, приемом некоторых лекарственных препаратов или неврологическими нарушениями.

Сердечные проблемы: сердечные аритмии, клапанные заболевания или сердечная недостаточность могут вызвать недостаточное кровоснабжение мозга и потерю сознания.

Неврологические расстройства: Эпилепсия, инсульт или транзиторные ишемические атаки (ТИА) могут привести к потере сознания.

Другие причины: Гипогликемия (низкий уровень сахара в крови), гипервентиляция (чрезмерное дыхание) или панические атаки могут привести к потере сознания.

Симптомы, предупреждающие о потере сознания

Перед утратой сознания человек может ощутить следующие симптомы:

  • Головокружение

  • Тошнота

  • Бледность кожи

  • Потоотделение

  • Размытость зрения

  • Шум в ушах

  • Чувство слабости

Учитывая, что потеря сознания может сигнализировать о различных проблемах со здоровьем, к врачам следует обращаться, если потеря сознания:

  • произошла впервые,

  • сопровождается болью в груди, одышкой или нарушением ритма сердца,

  • произошла после травмы головы,

  • повторяется.

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