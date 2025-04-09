Потеря сознания: о каких болезнях сигнализирует симптом

Потеря сознания или синкопе – это состояние, вызванное недостаточным кровоснабжением мозга. Это распространенное явление, которое может быть вызвано разными факторами, от простых до серьезных.

Потеря сознания. Иллюстративное фото

Причины потери сознания

Среди главных причин утраты сознания врачи указывают следующие:

Вазовочное синкопе: Самый распространенный тип, вызванный внезапным падением артериального давления и замедлением сердечного ритма. Это может быть вызвано стрессом, болью, длительным стоянием или пребыванием в удушающем помещении.

Ортостатическая гипотензия: Падение АД при вставании из положения сидя или лежа. Это может быть вызвано обезвоживанием, приемом некоторых лекарственных препаратов или неврологическими нарушениями.

Сердечные проблемы: сердечные аритмии, клапанные заболевания или сердечная недостаточность могут вызвать недостаточное кровоснабжение мозга и потерю сознания.

Неврологические расстройства: Эпилепсия, инсульт или транзиторные ишемические атаки (ТИА) могут привести к потере сознания.

Другие причины: Гипогликемия (низкий уровень сахара в крови), гипервентиляция (чрезмерное дыхание) или панические атаки могут привести к потере сознания.

Симптомы, предупреждающие о потере сознания

Перед утратой сознания человек может ощутить следующие симптомы:

Головокружение

Тошнота

Бледность кожи

Потоотделение

Размытость зрения

Шум в ушах

Чувство слабости

Учитывая, что потеря сознания может сигнализировать о различных проблемах со здоровьем, к врачам следует обращаться, если потеря сознания:

произошла впервые,

сопровождается болью в груди, одышкой или нарушением ритма сердца,

произошла после травмы головы,

повторяется.

Напомним, портал "Комментарии" писал, в каком возрасте резко ухудшается работа сердца.



