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После праздников ученые рекомендуют пить томатный сок

Томатный сок содержит клетчатку, пектин, бета-каротин, группу витаминов (В1, В2, В5, В6, В9, С, К, Н и РР), а также множество минералов – калий, кальций, сера, йод и другие

сегодня, 21:00
Автор:

Ольга Чародий

Все дело в том, что томатный сок нормализует работу почек и обменные процессы в организме. Помогает избавиться от токсинов, шлаков и свободных радикалов. Выводит "плохой" холестерин, что особенно актуально после новогоднего стола.

После праздников ученые рекомендуют пить томатный сок

ФОТО:kp.ru

Кроме этого, томатный сок – это натуральный антиоксидант, он защищает организм от старения: делает нашу кожу более упругой и увлажненной. Клетчатка укрепляет иммунитет и благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Также сок помидора содержит клетчатку, пектин, бета-каротин, группу витаминов (В1, В2, В5, В6, В9, С, К, Н и РР), а также множество минералов – калий, кальций, сера, йод и другие. А  фолиевая кислота, содержащаяся в соке, влияет на работу нервной системы, помогает бороться со стрессом и нервными расстройствами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Японии провели исследование, результаты которого подтвердили, что регулярное употребление томатного сока положительно влияет на давление. Специалисты провели эксперимент, участие в котором взяли около 500 человек, страдающих гипертонией (повышенным давлением). Им нужно было употреблять томатный сок в неограниченном количестве в течение года. Результаты исследования показали, что у 94 человек, которые жаловались на частые скачки давления, показатели пришли в норму (ртутный столбик снизился на 4-5 мм). Также у 125 добровольцев улучшился уровень холестерина в крови, при чем положительные результаты были одинаковыми как у мужчин, так и женщин разных возрастных категорий. Считается, что это первое исследование, которое доказывает пользу томатного сока на сердечно-сосудистую систему в таком масштабном диапазоне.



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Источник: kp.ru
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