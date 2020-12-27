После праздников ученые рекомендуют пить томатный сок

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Ольга Чародий
Все дело в том, что томатный сок нормализует работу почек и
обменные процессы в организме. Помогает избавиться от токсинов, шлаков и
свободных радикалов. Выводит "плохой" холестерин, что особенно актуально после
новогоднего стола.
ФОТО:kp.ru
Кроме этого, томатный сок – это натуральный антиоксидант, он
защищает организм от старения: делает нашу кожу более упругой и увлажненной.
Клетчатка укрепляет иммунитет и благотворно влияет на работу
желудочно-кишечного тракта.
Также сок помидора содержит клетчатку, пектин, бета-каротин, группу витаминов (В1, В2, В5, В6, В9, С, К, Н и РР), а также множество минералов – калий, кальций, сера, йод и другие. А фолиевая кислота, содержащаяся в соке, влияет на работу нервной системы, помогает бороться со стрессом и нервными расстройствами.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Японии провели исследование, результаты которого подтвердили, что регулярное употребление томатного сока положительно влияет на давление. Специалисты провели эксперимент, участие в котором взяли около 500 человек, страдающих гипертонией (повышенным давлением). Им нужно было употреблять томатный сок в неограниченном количестве в течение года. Результаты исследования показали, что у 94 человек, которые жаловались на частые скачки давления, показатели пришли в норму (ртутный столбик снизился на 4-5 мм). Также у 125 добровольцев улучшился уровень холестерина в крови, при чем положительные результаты были одинаковыми как у мужчин, так и женщин разных возрастных категорий. Считается, что это первое исследование, которое доказывает пользу томатного сока на сердечно-сосудистую систему в таком масштабном диапазоне.
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