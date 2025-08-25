Популярные напитки могут привести к облысению у мужчин: что известно

Общеизвестно, что сладкая вода и газированные напитки оказывают негативное влияние на здоровье. Однако исследователи указывают, что чрезмерное употребление таких напитков может негативно отразиться на состоянии волос.

Облысение. Иллюстративное фото

Португальские исследователи обнаружили, что у людей, регулярно употребляющих газированные напитки и сладкую воду, может значительно повысится риск выпадения волос.

Однако, по данным исследования, помочь предотвратить алопецию может поддержание хорошего уровня витамина D, пишет издание Daily mail. Исследователи отмечают, что минимизировать вредное влияние на волосы можно, принимая витамин D и добавки железа. Издание отмечает: результаты не доказали, что газированные напитки и безалкогольные напитки приводят к выпадению волос. Требуются дополнительные исследования. Однако ранее исследования показали, что люди, выпивающие хотя бы один сладкий напиток в день, имеют повышенный риск выпадения волос по мужскому типу.

"Одно исследование, проведенное китайскими учеными в 2023 году, показало, что молодые мужчины, употреблявшие сладкие напитки семь раз в неделю, имели более чем втрое больший риск выпадения волос, чем мужчины, которые их не употребляли", — пишет издание.

В новом исследовании ученые обнаружили, что во всех проанализированных исследованиях сладкие напитки оказывают влияние на густоту, рост, толщину, блеск и выпадение волос.

