Популярные напитки могут привести к облысению у мужчин: что известно

Общеизвестно, что сладкая вода и газированные напитки оказывают негативное влияние на здоровье. Однако исследователи указывают, что чрезмерное употребление таких напитков может негативно отразиться на состоянии волос.
Облысение. Иллюстративное фото
Португальские исследователи обнаружили, что у людей, регулярно употребляющих газированные напитки и сладкую воду, может значительно повысится риск выпадения волос.
Однако, по данным исследования, помочь предотвратить алопецию может поддержание хорошего уровня витамина D, пишет издание Daily mail. Исследователи отмечают, что минимизировать вредное влияние на волосы можно, принимая витамин D и добавки железа. Издание отмечает: результаты не доказали, что газированные напитки и безалкогольные напитки приводят к выпадению волос. Требуются дополнительные исследования. Однако ранее исследования показали, что люди, выпивающие хотя бы один сладкий напиток в день, имеют повышенный риск выпадения волос по мужскому типу.
В новом исследовании ученые обнаружили, что во всех проанализированных исследованиях сладкие напитки оказывают влияние на густоту, рост, толщину, блеск и выпадение волос.
