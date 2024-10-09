Польза или вред: можно ли использовать просроченные контактные линзы

Контактные линзы являются популярным средством коррекции зрения, обеспечивающим комфорт и удобство в повседневной жизни. Однако, как любой медицинский продукт, они имеют свой срок годности. Портал "Комментарии" сообщает, почему опасно пользоваться просроченными контактными линзами.



Иллюстративное фото

Согласно информации Американской академии офтальмологии, использование контактных линз по истечении их срока годности может привести к различным осложнениям. Одной из основных причин является то, что материалы, из которых сделаны линзы, с течением времени могут терять свои характеристики. Это может привести к снижению кислородопроницаемости, что критически важно для здоровья роговицы.

Кроме того, просроченные линзы могут стать средой для размножения бактерий и грибков. Это повышает риск развития инфекций, таких как бактериальный кератит, который может привести к серьезным повреждениям роговицы и даже потере зрения.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, использование медицинских изделий по истечении их срока годности является опасным и не рекомендуется. ВОЗ отмечает важность соблюдения инструкций производителя и своевременной замены контактных линз.

Американская ассоциация оптометристов также предостерегает от использования просроченных контактных линз. Они подчеркивают, что даже если линзы выглядят нормально, их физические и химические свойства могут измениться, что делает их опасными для использования.

Если у вас остались просроченные контактные линзы, лучшим решением будет их утилизация. Не стоит рисковать здоровьем глаз, используя линзы, срок годности которых истек. Вместо этого, обратитесь к своему офтальмологу или оптометристу для получения новых линз.

Также врачи отмечают необходимость соблюдения правил гигиены при использовании контактных линз. Регулярно мойте руки перед прикосновением линз, используйте специальные растворы для их очистки и хранения, а также соблюдайте график замены линз, рекомендованный вашим врачом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему опасно употреблять просроченные лекарства.