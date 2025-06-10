Подергивается глаз: что это может быть за симптом

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Недилько Ксения
У многих из нас хотя бы раз в жизни было ощущение, будто само собой начинает дергаться глаз — обычно верхнее или нижнее веко. Это явление часто пугает, особенно если длится несколько дней. Но действительно ли оно опасно?
Иллюстративное фото
Разберемся, почему дергается глаз, что может вызвать этот симптом и когда следует обращаться к врачу.
Что такое ток глаза?
Подергивание глаза – это самопроизвольное сокращение мышц век, которое называется миокимия. Обычно она возникает внезапно и внезапно исчезает. Чаще всего это безопасное и временное состояние.
Причины подергивания глаза
Стресс и перенапряжение
Нервное напряжение — самая распространенная причина. Организм реагирует на эмоциональное или физическое истощение мышечными спазмами.
Недосыпание и усталость
Нехватка сна и постоянная усталость могут провоцировать сбои в работе нервной системы, включая мускулы век.
Зрительное перенапряжение
Продолжительная работа за компьютером или чтение без перерывов вызывают сухость глаз и усталость мышц вокруг глаза.
Кофеин и алкоголь
Чрезмерное употребление кофе, энергетиков или алкоголя стимулирует нервную систему, вызывая спонтанное сокращение мышц.
Недостаточность магния
Дефицит магния в организме может вызвать мышечные спазмы, в том числе и в веках.
Синдром сухого глаза
Особенно распространен у людей, которые носят контактные линзы или часто находятся в сухих помещениях.
Аллергии
Зуд и раздражение при аллергических реакциях также могут провоцировать подергивание глаза.
Когда это может являться симптомом серьезного заболевания?
В большинстве случаев подергивание глаза – безвредное, но если вы наблюдаете один или несколько из таких симптомов, следует обратиться к врачу:
Подергивание длится более 1-2 недель;
Подергивается не только веко, но и другие части лица;
Века полностью закрывается во время бега;
Появляется асимметрия лица;
Есть нарушение зрения, боль или покраснение глаз.
Это может свидетельствовать о неврологических расстройствах, например, блефароспазме, параличе лицевого нерва или рассеянном склерозе.
Как помочь?
Выспитесь и сделайте паузу в работе за компьютером.
Ограничьте кофеин, алкоголь и никотин.
Увлажняйте глаза каплями при сухости.
Сделайте легкий массаж вокруг глаза.
Пейте магний или употребляйте продукты с его высоким содержанием: орехи, бананы, гречка.
Вывод:
Подергивание глаз — в большинстве случаев не повод для паники. Это сигнал организма, что ему нужен отдых, уменьшение стресса или несколько минералов. Но если симптом затягивается или сопровождается другими нарушениями – не откладывайте визит к специалисту.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что ощущение жжения в глазах – это не только неприятная ситуация, но и симптом, который может сигнализировать о серьезных заболеваниях.
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