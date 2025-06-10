Подергивается глаз: что это может быть за симптом

У многих из нас хотя бы раз в жизни было ощущение, будто само собой начинает дергаться глаз — обычно верхнее или нижнее веко. Это явление часто пугает, особенно если длится несколько дней. Но действительно ли оно опасно?

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Разберемся, почему дергается глаз, что может вызвать этот симптом и когда следует обращаться к врачу.

Что такое ток глаза?

Подергивание глаза – это самопроизвольное сокращение мышц век, которое называется миокимия. Обычно она возникает внезапно и внезапно исчезает. Чаще всего это безопасное и временное состояние.

Причины подергивания глаза

Стресс и перенапряжение

Нервное напряжение — самая распространенная причина. Организм реагирует на эмоциональное или физическое истощение мышечными спазмами.

Недосыпание и усталость

Нехватка сна и постоянная усталость могут провоцировать сбои в работе нервной системы, включая мускулы век.

Зрительное перенапряжение

Продолжительная работа за компьютером или чтение без перерывов вызывают сухость глаз и усталость мышц вокруг глаза.

Кофеин и алкоголь

Чрезмерное употребление кофе, энергетиков или алкоголя стимулирует нервную систему, вызывая спонтанное сокращение мышц.

Недостаточность магния

Дефицит магния в организме может вызвать мышечные спазмы, в том числе и в веках.

Синдром сухого глаза

Особенно распространен у людей, которые носят контактные линзы или часто находятся в сухих помещениях.

Аллергии

Зуд и раздражение при аллергических реакциях также могут провоцировать подергивание глаза.

Когда это может являться симптомом серьезного заболевания?

В большинстве случаев подергивание глаза – безвредное, но если вы наблюдаете один или несколько из таких симптомов, следует обратиться к врачу:

Подергивание длится более 1-2 недель;

Подергивается не только веко, но и другие части лица;

Века полностью закрывается во время бега;

Появляется асимметрия лица;

Есть нарушение зрения, боль или покраснение глаз.

Это может свидетельствовать о неврологических расстройствах, например, блефароспазме, параличе лицевого нерва или рассеянном склерозе.

Как помочь?

Выспитесь и сделайте паузу в работе за компьютером.

Ограничьте кофеин, алкоголь и никотин.

Увлажняйте глаза каплями при сухости.

Сделайте легкий массаж вокруг глаза.

Пейте магний или употребляйте продукты с его высоким содержанием: орехи, бананы, гречка.

Вывод:

Подергивание глаз — в большинстве случаев не повод для паники. Это сигнал организма, что ему нужен отдых, уменьшение стресса или несколько минералов. Но если симптом затягивается или сопровождается другими нарушениями – не откладывайте визит к специалисту.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ощущение жжения в глазах – это не только неприятная ситуация, но и симптом, который может сигнализировать о серьезных заболеваниях.