Почти обязательный "тюнинг": почему пластическая хирургия стала популярной и доступной

С началом развития пластической хирургии операции были доступны только людям с достатком. Сейчас ситуация другая – к пластике прибегает все больше людей.

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Народный депутат Ярослав Железняк привел данные из статьи, опубликованной в Economist.

Эксперты прогнозируют значительное увеличение глобального рынка медицинской эстетики, ведь пластика стала почти обязательным тюнингом для многих. Сейчас, по данным издания, рынок уже стоит 82 млрд долл., а к 2030 году вырастет до 143 млрд долл.

“Молодежь во всем мире даже придумала термины типа “апгрейд” и “аптюн”, чтобы назвать новый нос или подтяжку щек. И это уже не удивляет – в 2022 году каждый четвертый пациент ботокса в США был младше 34 лет”, — пишет издание.

Во время пандемии интерес к "эстетической медицине" возрос, ведь Zoom-звонки напомнили многим о морщинах, а время на самоизоляции дало возможность оправиться после процедур. В результате количество пластических операций выросло с 25 млн в 2019 году до 35 млн в 2023 году. Больше операций делают в Бразилии, Турции и Китае, а в Южной Корее четверть женщин в возрасте до 30 лет уже изменили внешность.

Туризм по красоте бьет рекорды. В 2023 году в Турцию приехало 1,5 млн медицинских туристов, большинство из которых – за омоложением или перелетом волос. Только трансплантация волос там стоит 2,5 тыс. долл., в то время как в Британии – до 12 тыс. долл. В Бразилии даже предлагают ринопластику в рассрочку на 100 платежей.

Тренды и риски. Новые методы, такие как Daxxify, обещают эффект вдвое продолжительнее ботокса. А эстетика будущего включает омоложение с помощью рыбьей спермы или “энергетических” устройств для замораживания жира. В то же время пластическая хирургия остается рискованной: подпольные клиники в Китае превышают лицензированные в 6 раз, а в Турции за последние годы из-за дешевых операций погибли 29 британцев.









Напомним, что портал "Комментарии" писал, делала ли пластические операции Мелания Трамп.



