Почему с возрастом портятся зубы: главные факторы

К сожалению, четко определенного возраста, в котором зубы начинают "резко портиться" у всех людей, не существует. Здоровье зубов является результатом сложного взаимодействия генетических факторов, образа жизни, гигиены полости рта и общего состояния здоровья. Однако есть определенные периоды и факторы, которые могут повысить риск ухудшения состояния зубов.

Проблемы с зубами. Иллюстративное фото

С возрастом в организме происходят естественные изменения, которые могут влиять на состояние зубов:

Износ эмали: Эмаль – твердый внешний слой зуба – со временем может утончаться из-за жевания, сжатия зубов (бруксизм) или употребления кислой пищи и напитков. Это делает зубы более уязвимыми к кариесу.

Рецессия десен: Десна могут постепенно отступать, обнажая корни зубов, которые не защищены эмалью и более подвержены кариесу и чувствительности. Неправильная чистка зубов может привести к рецессии десен примерно на 2 мм за десять лет.

Снижение слюноотделения (ксеростомия): С возрастом, а также вследствие приема некоторых лекарств или определенных заболеваний, может уменьшаться количество слюны. Слюна играет немаловажную роль в защите зубов, нейтрализуя кислоты и смывая остатки пищи. Ее недостаточность повышает риск кариеса. Американская стоматологическая ассоциация (ADA) отмечает, что ксеростомия поражает до 40% людей старше 80 лет и часто является побочным эффектом лекарств.

Смещение зубов: С возрастом может происходить незначительное смещение зубов, особенно в нижней челюсти, из-за потери костной массы и длительного жевания. Это может осложнять гигиену и способствовать накоплению налета, что приводит к кариесу и заболеваниям десен.

Следует отметить, что ухудшение состояния зубов является постепенным процессом, на который влияет множество факторов, но надлежащий уход, здоровый образ жизни и регулярные визиты стоматологу могут помочь сохранить здоровье зубов на долгие годы.

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