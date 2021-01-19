Почему появляются заеды и как их лечить

Заеды — неприятная проблема, которая доставляет много дискомфорта. Чаще всего заеды возникают зимой во время холодов и морозов. Какая причина возникновения заед и как от них избавиться, ну-ка разберемся.

Как лечить заеды на губах. Фото: i.ytimg.com

Заеды это скорее не заболевание, а сигнал того, что в организме происходят какие-то патологические процессы. Так почему у человека появляются заеды? Вот несколько причин:

— ослабление иммунитета;

— переохлаждение, облизывание губ на морозе;

— немытые овощи, фрукты, посуда;

— нарушение правил гигиены полости рта;

— механические повреждения в зоне уголков рта.

Также заеды могут появляться при таких болезнях как сахарный диабет, заболевания печени, гиповитаминоз. Чтобы узнать точную причину появления заед стоит обратиться к специалисту.

Чтобы побороть заеды можно использовать серную мазь. Кроме того, для лечения этой проблемы подойдут такие натуральные антисептики как чеснок и мед. Можно наносить натуральные масла чайного дерева, шиповника, черного тмина и кокоса.

Стоит не забывать и о соде. Она — отличный антисептик, который убьет бактерии и инфекции утром.

Чтобы предотвратить заеды и укрепить иммунитет можно часто выпивать теплую воду с лимоном.

Важно запомнить, если у вас заеды стоит их сначала вылечить, а потом наносить макияж на пораженные участки лица. Противопоказано закрашивать язвочки косметическими средствами. Так вы ухудшите ситуацию и разнесете инфекцию по всему лицу.

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