Почему появляются темные круги под глазами: ТОП-10 причин

Темные круги под глазами – это распространенная косметическая проблема, которая может повлиять на людей всех возрастов. Хотя они часто ассоциируются с усталостью, существует множество других факторов, которые могут вызвать их.

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1. Усталость и недосыпание:

Недостаточное количество сна или плохое качество сна могут сделать кожу тусклой и бледной, позволяя темным тканям и кровеносным сосудам под ней проявляться.

2. Возраст:

С возрастом кожа становится тоньше, теряя коллаген и жир, необходимые для поддержания эластичности. Это делает кровеносные сосуды под кожей более заметными.

3. Напряжение глаз:

Продолжительное использование компьютера, телефона или телевизора может вызвать напряжение глаз, что приводит к расширению кровеносных сосудов вокруг глаз.

4. Аллергия:

Аллергические реакции могут вызвать воспаление и отечность вокруг глаз, что приводит к появлению темных кругов.

5. Обезвоживание:

Когда организм обезвожен, кожа под глазами становится тоньше и тусклее, что делает темные круги заметнее.

6. Генетика:

Темные круги могут быть наследственными. Если у родителей или родственников были темные круги, вы также можете быть склонны к ним.

7. Анемия:

Дефицит железа может привести к анемии, вызывающей бледность кожи и появление темных кругов.

8. Курение:

Курение сужает кровеносные сосуды, что может сделать кожу вокруг глаз более тонкой и темной.

9. Экзема:

Экзема – это состояние кожи, которое может вызвать воспаление и раздражение вокруг глаз, что приводит к появлению темных кругов.

10. Некоторые медицинские состояния:

В некоторых случаях темные круги могут являться признаком медицинского состояния, такого как заболевание щитовидной железы или почек.

Как избавиться от темных кругов:

Лечение темных кругов зависит от причины. Некоторые общие методы лечения включают:

Увеличение количества сна

Уменьшение напряжения глаз

Использование холодного компресса

Использование кремов для глаз, содержащих ретинол или витамин С

Лечение аллергии

Увеличение потребления воды

Лечение анемии

Отказ от курения

Лечение экземы

Лечение основных медицинских состояний

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