Почему появляются темные круги под глазами: ТОП-10 причин

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Кречмаровская Наталия
Темные круги под глазами – это распространенная косметическая проблема, которая может повлиять на людей всех возрастов. Хотя они часто ассоциируются с усталостью, существует множество других факторов, которые могут вызвать их.
Иллюстративное фото
Недостаточное количество сна или плохое качество сна могут сделать кожу тусклой и бледной, позволяя темным тканям и кровеносным сосудам под ней проявляться.
С возрастом кожа становится тоньше, теряя коллаген и жир, необходимые для поддержания эластичности. Это делает кровеносные сосуды под кожей более заметными.
Продолжительное использование компьютера, телефона или телевизора может вызвать напряжение глаз, что приводит к расширению кровеносных сосудов вокруг глаз.
Аллергические реакции могут вызвать воспаление и отечность вокруг глаз, что приводит к появлению темных кругов.
Когда организм обезвожен, кожа под глазами становится тоньше и тусклее, что делает темные круги заметнее.
Темные круги могут быть наследственными. Если у родителей или родственников были темные круги, вы также можете быть склонны к ним.
Дефицит железа может привести к анемии, вызывающей бледность кожи и появление темных кругов.
Курение сужает кровеносные сосуды, что может сделать кожу вокруг глаз более тонкой и темной.
Экзема – это состояние кожи, которое может вызвать воспаление и раздражение вокруг глаз, что приводит к появлению темных кругов.
В некоторых случаях темные круги могут являться признаком медицинского состояния, такого как заболевание щитовидной железы или почек.
Лечение темных кругов зависит от причины. Некоторые общие методы лечения включают:
Увеличение количества сна
Уменьшение напряжения глаз
Использование холодного компресса
Использование кремов для глаз, содержащих ретинол или витамин С
Лечение аллергии
Увеличение потребления воды
Лечение анемии
Отказ от курения
Лечение экземы
Лечение основных медицинских состояний
Напомним, портал "Комментарии" писал о причинах появления мешков под глазами.
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