Почему опасно выходить на холод с мокрыми волосами

Выход на холод с мокрыми волосами может казаться невинной привычкой, но это может иметь серьезные последствия для вашего здоровья, сообщает портал "Комментарии".



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Мокрые волосы более уязвимы к повреждениям, особенно в холодную погоду. Вода расширяется при замерзании, что может привести к расширению волос и поднятию кутикулы. Это делает волосы более склонными к ломкости и появлению секущихся кончиков.

Хотя сами по себе мокрые волосы не являются причиной заболеваний, они могут создать благоприятные условия для развития вирусов и бактерий. Мокрые волосы могут снижать температуру тела, что ослабляет иммунную систему и делает организм более уязвимым к инфекциям. Это особенно актуально в холодное время года, когда риск заболеть простудой или гриппом значительно возрастает.

Мокрые волосы могут также отрицательно влиять на состояние кожи головы. Влага может создавать благоприятные условия для развития грибковых инфекций и других заболеваний кожи. Академия медицинских наук рекомендует тщательно высушивать волосы перед выходом на улицу во избежание этих проблем.

Советы по защите волос и здоровья:

Чтобы избежать негативных последствий выхода на холод с мокрыми волосами, следуйте следующим советам:

• Тщательно высушивайте волосы перед выходом на улицу. Используйте фен или дайте волосам высохнуть естественным путём.

• Носите шапку или капюшон. Это поможет сберечь тепло и защитить волосы от холода.

• Используйте защитные средства для волос. Наносите специальные средства защиты волос от воздействия низких температур.

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