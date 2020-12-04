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Главная Новости Здоровье наше тело Переболевшие дети заражают других короновирусом около месяца
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Переболевшие дети заражают других короновирусом около месяца

Согласно исследованиям, опасность как раз состоит в том, что бессимптомно течение болезни не выявляется сразу.

сегодня, 22:38
Автор:

Ольга Чародий

По данным исследований, дети, болеющие коронавирусной инфекцией бессимптомно, выделяют вирус очень долго и около месяца опасны для окружающих. По первой волне детки были бессимптомные, но у них срок выделения этого вируса был кратковременным, передает “Интерфакс”.

Переболевшие дети заражают других короновирусом около месяца

ФОТО: Из открытых источников

"Сейчас, к сожалению, когда началась вторая волна, дети начинают выделять этот вирус очень и очень долго", — говорится в сообщении.

Согласно исследованиям, опасность как раз состоит в том, что бессимптомно течение болезни не выявляется сразу, а только по прошесвию какого-то времени.

"Дети ставят под угрозу родственников из группы риска, в первую очередь бабушек и дедушек", - говорится в сообщении.

Как сообщало издание "Комментарии", иммунолог назвал способы избежать заражения COVID-19 внутри семьи. Если так произошло, что больной коронавирусом человек должен жить в одном доме с остальными членами семьи, то вовсе не обязательно они будут подвергаться опасности. Необходимо только запомнить несколько ключевых правил, которые снизят риски заражения. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в своем интервью. 

Всплеск Covid-19 ожидается после завершения новогодних праздников, а вот спада раньше февраля ждать не стоит. Только в начале следующего года количество больных коронавирусом начнет сокращаться.



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Источник: https://www.interfax-russia.ru/
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