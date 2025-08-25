Патологоанатом рассказала о распространенных ошибках, которые приводят к смерти: как их избежать

32-летняя специалист по вскрытию, по имени Долли, уже более семи лет осуществляет аутопсию, то есть судебно-медицинскую процедуру для окончательного определения причин смерти. Она не только видела самые причудливые способы, которыми люди оказываются на ее столе в морге, но и делится этими странными историями с миром.

Патологоанатом рассказала о причинах смерти. Фото из открытых источников

Долли ведет TikTok под ником @yurlocalgothgurl, где рассказывает об интересных случаях на своей работе патологоанатомом, а также дает несколько советов, которые могут спасти жизнь.

Эксперт по вскрытию тел назвала провокационные фразы, которых следует избегать во время ссоры. Как объясняет Долли, хотя это может показаться смешным, когда в напряженной ситуации говорят: "Что ты собираешься сделать, ударить меня ножом?" или "Что ты собираешься сделать? Застрелить меня?", однако именно эти слова часто становятся последними для людей.

"Они собираются это сделать, так что не говорите этого. Я не могу сказать вам, скольких людей я рассекла, и это были их последние слова", — сказала Долли.

Другой совет специалиста касается дешевых и некачественных вещей, в частности Долли в пример привел домкрат.

"Не лезьте под машину, полагаясь на дешевые домкраты. Жизнь стоит больше, чем 6,99", – предупреждает эксперт и добавила, что имела много случаев, когда домкрат срывался, и люди гибли мгновенно.

Другими ужасными инцидентами из-за которых можно встретиться с Долли, по ее словам, стало ношение свободной одежды рядом с рабочими механизмами. Патологоанатом объясняет, что такая халатность приводит к смерти довольно часто, хотя об этом многие не думают.

Но наряду с этими историями смерти, Долли также очертила один из самых простых способов остаться в живых. Она сказала, что людям нужно избегать употребления стейков. По ее словам, кусок мяса является очень часто причиной смерти среди пожилых людей.

"Ты больше не можешь жевать. Ты задохнешься и умрешь, а потом попадешь в морг. И мне придется доставать это из твоего пищевода. Это отвратительно. Стейк в преклонном или очень молодом возрасте очень опасен. Пожалуйста, тщательно пережевывайте пищу или просто вообще откажитесь от стейка", – отмечает патологоанатом.

