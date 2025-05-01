Парень заболел неприятной болезнью: во всем виновата одежда из секонд-хенда

После покупки одежды в магазине секонд-хенда, парень подхватил вирусное заболевание кожи. Оказалось все из-за того, что он не постирал только что приобретенную одежду и теперь его лицо покрыто пузырями.

Контагиозный моллюск через одежду из секонд-хенда

TikTok-пользователь с ником @onenevertwhoo_one рассказал, как после покупки одежды в магазине подержанных вещей заболел кожной инфекцией — контагиозный моллюск.

Это вирусное заболевание вызывает появление мелких выпуклых образований на коже. Чаще инфекция передается через прямой контакт. Однако в отдельных случаях возможно и опосредованное заражение, в частности, через предметы быта или одежду.

Его видео TikTok набрало тысячи просмотров и комментариев.

"Новый страх разблокирован", – пишет один из пользователей.

"Надеюсь, ты скоро поправишься и будешь таким же здоровым, как раньше", — добавил другой.

"Я больше шокирован тем, что только узнал, что кто-то купил и носил нестиранную одежду", — критикует третий.

По словам дерматологов, использованная одежда может представлять угрозу, если ее не постирать перед ношением. Американский дерматолог Чарльз Пуза отмечает, что ношение одежды из секонд-хенда без стирки может привести не только к заражению контагиозным моллюском, но и к грибковым поражениям кожи, требующим длительного лечения.

Преподаватель кафедры дизайна одежды в Корнельском университете Фрэнсис Козенс добавляет, что даже новая одежда может быть обработана специальными химикатами. По ее словам, это могут быть средства против плесени или вещества для водоотталкивающих покрытий. Они могут вызвать раздражение, зуд или аллергические реакции.

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