Отказаться от алкоголя на месяц: что будет с организмом

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Кречмаровская Наталия
Алкоголь отрицательно влияет на организм и отказ от алкоголя – это настоящий подарок организму. Даже если человек употребляет алкоголь нечасто, временная пауза может принести неожиданно положительные изменения. Как отреагирует организм на отказ от алкоголя, читайте дальше.
Алкоголь. Иллюстративное фото
Уже в первые дни организм начинает выводить остатки алкоголя. Среди заметных изменений:
улучшение сна;
уменьшение тревожности;
стабилизация настроения.
Печень, которая обычно работает на грани из-за токсичных продуктов распада алкоголя, получает шанс восстановиться. Также уменьшается нагрузка на сердце и желудочно-кишечный тракт.
На второй неделе исчезает вздутие, улучшается аппетит и нормализуется пищеварение. По словам диетологов, алкоголь раздражает слизистую желудка, поэтому его отсутствие способствует заживлению. Изменения следующие:
повышение энергии;
уменьшение кислотного рефлюкса;
улучшение концентрации.
На этом этапе начинают проявляться более глубокие изменения:
снижение АД;
улучшение чувствительности к инсулину;
уменьшение веса (особенно за счет потери жидкости и снижения калорийности рациона).
Также улучшается состояние кожи: исчезает тусклость, уменьшаются сыпь, появляется естественное сияние.
После 30 дней без алкоголя организм демонстрирует:
улучшение функции печени;
снижение уровня воспаления;
стабилизацию гормонального фона.
Помимо физических изменений многие люди отмечают психологические преимущества: ясность мышления, лучшую самооценку, уменьшение зависимости от алкоголя как способа снятия стресса.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с организмом, если на месяц отказаться от хлеба.