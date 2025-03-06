Отказ от смартфона на три дня приведет к невиданным изменениям в мозге: новые данные исследования

Ученые опубликовали исследование в журнале Computers in Human Behavior, демонстрирующее, что даже кратковременное ограничение использования смартфонов может влиять на зоны мозга, отвечающие за вознаграждение и зависимость, сообщает 24 Канал.

Фото: из открытых источников

Эксперимент включал 25 человек в возрасте от 18 до 30 лет, активно использующих смартфоны. До начала исследования участники прошли тесты на психологическую и социальную зависимость от гаджетов и видеоигр, а также возможные психические расстройства.

После этого они заполнили анкеты, где анализировали свой настрой, уровень зависимости от смартфона и желание им пользоваться. В течение 72 часов участники были вынуждены минимизировать использование смартфонов, оставляя только основные функции.

После этого их мозг обследовали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), показывая им три разных вида изображений:

· нейтральные сцены (пейзажи, корабли);

· включены смартфоны;

· отключенные смартфоны.

Сканирование показало значительные изменения в участках мозга, ответственных за выработку дофамина и серотонина — нейромедиаторов, влияющих на эмоции, настроение и даже развитие зависимостей.

Реакция мозга на отказ от смартфонов походила на симптомы "ломки", характерные для людей, прекращающих употреблять алкоголь или другие психоактивные вещества, — отметили исследователи.

Интересно, что подобные изменения наблюдались не только у людей, склонных к чрезмерному использованию смартфонов, но и у обычных пользователей. Это подтверждает, что даже умеренное использование гаджетов может влиять на мозг и эмоциональное состояние.

Однако результаты этого эксперимента свидетельствуют о том, что ограничение времени, проведенного со смартфоном, действительно изменяет функционирование мозга. Это придает вес аргументам в пользу цифрового детоксикации, который приобретает все большую популярность во всем мире.

Ранее портал "Комментарии" писал, что ученые определили взаимосвязь между зависимостью человека от смартфонов и качеством его сна. Они пришли к выводу, что использование телефона после часа ночи втрое повышает риск человека пополнить ряды тех, кто не может себе представить без него жизнь.