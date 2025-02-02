logo

BTC/USD

99711.00

ETH/USD

3100.47

LTC/USD

115.67

USD/UAH

41.95

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело От какой вечерней привычки нужно отказаться, чтобы не нанести вред кишечнику
commentss НОВОСТИ Все новости

От какой вечерней привычки нужно отказаться, чтобы не нанести вред кишечнику

Стоит дать своему кишечнику отдых в течение ночи

сегодня, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Улучшить состояние кишечника можно очень легко, если отказаться от распространенной вечерней привычки. Речь идет о позднем ужине, который наносит немалый дискомфорт организму. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт The Mirror.

От какой вечерней привычки нужно отказаться, чтобы не нанести вред кишечнику

Боль в кишечнике. Фото: из открытых источников

Эпидемиолог Тим Спектор призвал людей не перекусывать поздно вечером. По его словам, стоит иметь 12-14-часовой перерыв в еде — между ужином и завтраком.

Стоит дать своему кишечнику отдых в течение ночи. Эта техника является разновидностью периодического голодания.

Однако фокус этого метода заключается не в том, сколько калорий вы потребляете. Еда в пределах определенного времени означает, что микробы способны чистить слизистую оболочку кишечника.

Akkermansia muciniphila — это бактерия, разлагающая муцин, и находится в кишечнике. Исследования показали, что это связано с меньшим риском таких проблем со здоровьем, как ожирение, диабет, воспаление и метаболические расстройства.

"Старайтесь избегать перекусов или ограничьте их и старайтесь дать своим кишечным бактериям время отдохнуть в течение ночи", — отметил эксперт.

Это регулярное очищение важно для поддержания здорового кишечника и иммунной системы.

В материале говорится, если есть поздно вечером, могут возникнуть проблемы со сном. После еды повышается активность желудочно-кишечного тракта, которая может затруднить засыпание и даже привести к бессоннице. Повысится уровень инсулина и кортизола. Поздний ужин может привести к повышению уровня инсулина в крови. Инсулин регулирует уровень сахара в крови, и при его повышении организм может начать накапливать жир.

Потребление "тяжелых" продуктов перед сном также может привести к повышению уровня кортизола, который отвечает за стресс в организме.

Читайте также на портале "Комментарии" — эти пять продуктов помогут предотвратить облысение: совет диетолога.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Новости

Все новости