От какой вечерней привычки нужно отказаться, чтобы не нанести вред кишечнику

Улучшить состояние кишечника можно очень легко, если отказаться от распространенной вечерней привычки. Речь идет о позднем ужине, который наносит немалый дискомфорт организму. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт The Mirror.

Боль в кишечнике. Фото: из открытых источников

Эпидемиолог Тим Спектор призвал людей не перекусывать поздно вечером. По его словам, стоит иметь 12-14-часовой перерыв в еде — между ужином и завтраком.

Стоит дать своему кишечнику отдых в течение ночи. Эта техника является разновидностью периодического голодания.

Однако фокус этого метода заключается не в том, сколько калорий вы потребляете. Еда в пределах определенного времени означает, что микробы способны чистить слизистую оболочку кишечника.

Akkermansia muciniphila — это бактерия, разлагающая муцин, и находится в кишечнике. Исследования показали, что это связано с меньшим риском таких проблем со здоровьем, как ожирение, диабет, воспаление и метаболические расстройства.

"Старайтесь избегать перекусов или ограничьте их и старайтесь дать своим кишечным бактериям время отдохнуть в течение ночи", — отметил эксперт.

Это регулярное очищение важно для поддержания здорового кишечника и иммунной системы.

В материале говорится, если есть поздно вечером, могут возникнуть проблемы со сном. После еды повышается активность желудочно-кишечного тракта, которая может затруднить засыпание и даже привести к бессоннице. Повысится уровень инсулина и кортизола. Поздний ужин может привести к повышению уровня инсулина в крови. Инсулин регулирует уровень сахара в крови, и при его повышении организм может начать накапливать жир.

Потребление "тяжелых" продуктов перед сном также может привести к повышению уровня кортизола, который отвечает за стресс в организме.

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