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Недилько Ксения
Многие замечают: стоит съесть что-то не то – и кожа сразу реагирует: появляется неприятный блеск, поры забиваются, а на лице вырастают прыщи. Это не миф: некоторые продукты действительно могут усугублять работу сальных желез, провоцировать воспаление и портить вид кожи. Вот список самых распространенных виновников.
От этих продуктов жирнеет кожа и появляются прыщи
1. Сладости и сахар
Торты, пирожные, шоколад, газированные напитки, сладкие батончики и даже чрезмерное количество фруктов повышают уровень инсулина в крови. Это стимулирует работу сальных желез, кожа становится жирнее, а забитые поры – прямой путь к акне.
2. Молочные продукты
Особенно обезжиренное молоко и сладкие йогурты. Считается, что содержащиеся в молоке гормоны могут нарушать баланс собственных гормонов организма, из-за чего появляются прыщи, а кожа становится более блестящей.
3. Фастфуд и жареное
Картофель фри, бургеры, чипсы и прочая "быстрая еда" содержат трансжиры и много соли. Они провоцируют воспалительные процессы в организме и делают кожу более склонной к акне.
4. Белый хлеб, булочки, макароны из белой муки
Простые углеводы резко поднимают уровень сахара в крови, что опять же стимулирует сальные железы и повышает риск воспалений.
5. Колбасы и копчености
Они богаты солью, консервантами и другими добавками, которые задерживают жидкость в организме и могут провоцировать воспаление кожи.
6. Орехи в больших количествах
Небольшая порция орехов полезна, но избыток потребления, особенно арахиса, иногда вызывает сыпь из-за содержания омега-6 жирных кислот, усиливающих воспалительные процессы.
Что делать?
– Уменьшить количество быстрых углеводов и сладостей.
– Выбирать натуральные продукты без консервантов.
– употреблять больше овощей, зелени, цельнозерновых продуктов.
– Следить за питьевым режимом.
Правильное питание не гарантирует, что прыщи исчезнут совсем, ведь на состояние кожи влияют и гормоны, и генетика, и уход. Но оно значительно уменьшает риск воспалений и помогает коже выглядеть более здоровой и чистой.
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