Многие замечают: стоит съесть что-то не то – и кожа сразу реагирует: появляется неприятный блеск, поры забиваются, а на лице вырастают прыщи. Это не миф: некоторые продукты действительно могут усугублять работу сальных желез, провоцировать воспаление и портить вид кожи. Вот список самых распространенных виновников.

От этих продуктов жирнеет кожа и появляются прыщи

1. Сладости и сахар

Торты, пирожные, шоколад, газированные напитки, сладкие батончики и даже чрезмерное количество фруктов повышают уровень инсулина в крови. Это стимулирует работу сальных желез, кожа становится жирнее, а забитые поры – прямой путь к акне.

2. Молочные продукты

Особенно обезжиренное молоко и сладкие йогурты. Считается, что содержащиеся в молоке гормоны могут нарушать баланс собственных гормонов организма, из-за чего появляются прыщи, а кожа становится более блестящей.

3. Фастфуд и жареное

Картофель фри, бургеры, чипсы и прочая "быстрая еда" содержат трансжиры и много соли. Они провоцируют воспалительные процессы в организме и делают кожу более склонной к акне.

4. Белый хлеб, булочки, макароны из белой муки

Простые углеводы резко поднимают уровень сахара в крови, что опять же стимулирует сальные железы и повышает риск воспалений.

5. Колбасы и копчености

Они богаты солью, консервантами и другими добавками, которые задерживают жидкость в организме и могут провоцировать воспаление кожи.

6. Орехи в больших количествах

Небольшая порция орехов полезна, но избыток потребления, особенно арахиса, иногда вызывает сыпь из-за содержания омега-6 жирных кислот, усиливающих воспалительные процессы.

Что делать?

– Уменьшить количество быстрых углеводов и сладостей.

– Выбирать натуральные продукты без консервантов.

– употреблять больше овощей, зелени, цельнозерновых продуктов.

– Следить за питьевым режимом.

Правильное питание не гарантирует, что прыщи исчезнут совсем, ведь на состояние кожи влияют и гормоны, и генетика, и уход. Но оно значительно уменьшает риск воспалений и помогает коже выглядеть более здоровой и чистой.

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