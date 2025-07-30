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Опасность воды в ушах во время купания: об этой угрозе вы не знали

Существуют базовые рекомендации, чтобы предотвратить проблемы или уменьшить вред, который вода наносит нашим ушам

30 июля 2025, 06:42
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Кравцев Сергей

С наступлением лета приходится спасаться от жары, окунаясь в прохладную воду в бассейнах, реках и морях становится обычным явлением. Однако именно в этот период ушные инфекции и серные пробки появляются значительно чаще, чем в другое время года.

Опасность воды в ушах во время купания: об этой угрозе вы не знали

Купание. Фото: из открытых источников

Заблокированные уши несут в себе много различных рисков, даже больше, чем мы думаем.

Ярким примером патологии, которой мы можем страдать, является раздражение и наружный отит. Хлор и другие вещества, присутствующие в воде, могут раздражать кожу слухового прохода, особенно если уже есть имеющееся повреждение или травма.

Очень часто случаются именно инфекции. Влажность в сочетании с определенными бактериями и грибками, которые могут присутствовать в воде, где мы купаемся, значительно облегчает возникновение инфекций наружного уха. Это может иметь несколько симптомов, таких как боль, зуд или потеря слуха.

Вода также может влиять на ушную серу, вызывая образование пробок из этого вещества. Они блокируют слуховой проход, что обычно вызывает ощущение заложенности ушей и временную потерю слуха. Хлор, в частности, может быть раздражающим веществом для уха, кроме того, он способствует размножению бактерий и грибков.

Существуют базовые рекомендации, чтобы предотвратить эти проблемы или уменьшить вред, который вода наносит нашим ушам. Крайне важно включить их в наш ежедневный распорядок, особенно в это время года.

Когда вы выходите из воды, даже если вы были в воде лишь короткий период времени, желательно тщательно высушить уши. Это можно сделать мягким полотенцем, не вставляя такие предметы, как ватные палочки или подобные, поскольку они могут протолкнуть грязь и воду внутрь.

Деталь, которую многие люди не считают важной, но это так, — избегать чрезмерной чистки уха продуктами, поскольку естественная сера действует как защита для него. Избегайте хлорированных бассейнов (по возможности): Кроме того, если у вас есть возможность, избегайте бассейнов с хлором.

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Источник: https://www.marca.com/en/lifestyle/fitness/2025/07/28/68877eea268e3e1c788b457e.html
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