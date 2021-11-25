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Новый штамм коронавируса: ВОЗ проводит экстренное совещание

Вирус, как предполагается, распространяется быстрее, чем считалось ранее

25 ноября 2021, 23:23
Автор:

Лиля Воробьева
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Офис ВОЗ организует экстренное мероприятие, чтобы обсудить новый штамм ковида, который впервые был найден в Южной Африке и Ботсване. Он распространяется очень быстро, чем прогнозировалось специалистами раньше. Это совещание будет проходить в пятницу, 26 ноября. Специалисты организации и приглашенные будут обсуждать новый вариант болезни B.1.1.529 Sars-Cov-2. Об этом сообщает Financial Times.

Новый штамм коронавируса: ВОЗ проводит экстренное совещание

ВОЗ проведет экстренное совещание через коронавирус (фото из открытых источников)

Руководитель организации по эпидемическому реагированию и инновациям в Южной Африке Тулио де Оливейра сказал, что он говорил о новом штамме со специалистами ВОЗ несколько дней назад. Обеспокоенные ситуацией медики решили собрать чрезвычайное мероприятие.

Директор этого Центра эпидемического реагирования также сообщил, что 90% новых случаев коронавирусной болезни в южноафриканском регионе Гаутенг, в который входит Йоханнесбург, вызваны новым штаммом.

По его словам, любой новый штамм болезни, обладающий способностью уклоняться от вакцин или распространяющийся еще стремительнее, чем Дельта-штамм, станет серьезной проблемой в направлении выхода стран мира из пандемии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в чене назвали эффективное средство борьбы с коронавирусом. Британские и австралийские ученые заявляют, что маски являются одним из самых эффективных средств борьбы с коронавирусом. Их ношение снижает на 53% риск заражения COVID-19. Эксперты уверяют, что обязательное ношение масок стоит рядом с вакцинацией. Использование масок должно стать элементом комплекса мер, направленных на прерывание передачи инфекции и спасение жизней.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/voz-sozyvaet-ekstrennoe-soveshchanie-obsuzhdeniya-1637862831.html
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