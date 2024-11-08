Непереносимость лактозы: причины возникновения опасного состояния

Непереносимость лактозы является распространенным состоянием, при котором организм не может полностью переваривать лактозу – сахар, содержащийся в молоке и молочных продуктах. Это приводит к разным неприятным симптомам, таким как вздутие живота, диарея и боль в животе, сообщает портал "Комментарии".

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Основной причиной непереносимости лактозы является недостаточность фермента лактазы, который производится в тонком кишечнике и необходим для расщепления лактозы на глюкозу и галактозу. У большинства людей выработка лактазы уменьшается с возрастом, что является нормальным процессом. Однако у некоторых людей этот процесс происходит быстрее, что приводит к первичной непереносимости лактозы. Этот тип непереносимости наиболее распространен и имеет генетическую основу. К примеру, среди населения Восточной Азии это состояние встречается чаще, чем среди европейцев.

Вторичная непереносимость лактозы возникает из-за повреждения тонкого кишечника, что может быть вызвано различными заболеваниями или состояниями, такими как целиакия, болезнь Крона или острые кишечные инфекции. В таких случаях снижение выработки лактазы временное и может восстановиться после лечения основного заболевания.

Врожденная непереносимость лактозы является очень редким состоянием, при котором новорожденные не могут производить лактазы с рождения. Это генетическое заболевание, передающееся по наследству и требующее полного исключения лактозы из рациона с самого рождения.

Развивающаяся непереносимость лактозы может возникать у недоношенных детей, поскольку их кишечник еще не полностью развит и не способен переваривать лактозу. Это состояние обычно временное и исчезает со временем, когда ребенок взрослеет.

На сегодняшний день не существует способа увеличить выработку лактазы в организме. Основным методом управления непереносимостью лактозы является диета с низким содержанием лактозы или полное исключение лактосодержащих продуктов. Также существуют ферментные добавки, помогающие расщеплять лактозу, позволяющую людям с непереносимостью употреблять молочные продукты без неприятных симптомов.

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