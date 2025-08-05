Неожиданное открытие: назван популярный напиток для замедления старения

Согласно последним научным наблюдениям, кофеин может тормозить процессы клеточного старения, что было подтверждено на примере дрожжей Schizosaccharomyces pombe. Этот микроорганизм часто используется в качестве модели в биологических исследованиях благодаря своей способности имитировать поведение клеток человека в процессах разделения и восстановления ДНК.

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Полученные результаты могут объяснить, почему регулярное потребление кофе связывают с более длительной продолжительностью жизни. Ученые предполагают, что кофеин может влиять на клетки не из-за хорошо изученного рецептора mTORC1, как считалось ранее, а через другой механизм — энергозависимый сигнальный путь AMPK, активируемый при недостатке энергии в клетке.

Интересно, что исследователи определили две критически важные точки воздействия кофеина: одна из них отвечает за репликацию ДНК, а другая за исправление ее повреждений. В то же время эффект кофеина оказался двусмысленным: с одной стороны он поддерживает некоторые клеточные функции, с другой — повышает чувствительность к мутациям и может мешать полноценному восстановлению генетических дефектов.

Публикация с результатами исследования появилась в журнале Microbial Cell. Ученые подчеркивают, что, хотя опыты на дрожжах открывают много перспектив, для проверки эффективности кофеина по замедлению старения у людей требуются дополнительные исследования на более сложных биологических системах.

Даже если сам кофеин не станет основой для лекарства против старения, перспективным направлением является использование соединений, которые активируют тот же AMPK-путь. Среди таких веществ — метформин, препарат, известный как эффективное средство против диабета, который также изучается в контексте замедления старения.

Интересно, что потребление трех чашек кофе в день ассоциируется с меньшими рисками преждевременной смерти, а также может прибавить около двух лет к жизни. Самый сильный эффект фиксируется именно при употреблении кофе утром – вероятно, из-за его влияния на гормональный фон и биоритмы организма.

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