Не во сне: ученые рассказали, когда человек уходит из жизни, не чувствуя боли и страданий

Многие считают, что смерть во сне является самым спокойным вариантом. Впрочем, эксперты предупреждают, что это не всегда так. Причины смерти во время сна могут быть разными – от сердечной недостаточности до апноэ, диабета или проблем с дыханием. Некоторые из этих состояний приводят к медленному и мирному уходу, но другие могут вызвать удушье, боль в груди или судороги.

Безболезненная смерть

Ученые убеждены, что одним из самых безболезненных, хотя и жесточайших способов смерти, является имплозия – процесс, при котором тело мгновенно сжимается под огромным давлением.

В частности, такая смерть пришла к пассажирам батискафа Titan в 2023 году, когда судно потерпело катастрофическую имплозию во время погружения в обломки "Титаника". По словам бывшего директора подводной медицины ВМС США доктора Дейла Моле, имплозия проходит за считанные миллисекунды, не оставляя человеку никакого ощущения.

"Это похоже на выключение света – мгновение вы живы, следующего – уже нет", – объясняет специалист.

Еще одним способом умереть безболезненно – есть анестезия. Ее используют для проведения операций и в целом, она считается безопасной.

Подобный случай произошел в 1963 году, когда атомная подлодка USS Thresher превысила предельную глубину погружения и потерпела аварию, что, вероятно, привело к имплозии. Все 129 человек на борту погибли мгновенно.

Анестезия используется в медицине для безболезненного проведения операций, и в целом безопасна. Ежегодно около 40 миллионов американцев проходят операции под общим наркозом, но в редких случаях это может привести к смерти. В редких случаях анестезия может вызвать проблемы с дыханием, сердечные осложнения или критическое снижение давления. Однако даже в таких ситуациях пациент не испытывает боли или страха, что делает этот способ ухода из жизни одним из самых мирных.

Как отмечают ученые, остановка сердца является одной из самых распространенных причин смерти – она уносит жизни около 356 000 американцев ежегодно. В 90% случаев пострадавшие не выживают.

В отличие от сердечного приступа, который может занять несколько часов, остановка сердца наступает внезапно и обычно длится от 4 до 6 минут. Симптомы включают боль в груди, головокружение и слабость, но они продолжаются всего несколько минут, прежде чем человек теряет сознание. После этого человек уже ничего не ощущает. Среди основных факторов риска – ишемическая болезнь сердца, гипертония, кардиомиопатия и врожденные пороки сердечных клапанов.

Кроме того, как отмечает медсестра Джули МакФадден, последняя стадия почечной недостаточности является одним из самых спокойных способов смерти. Хроническая почечная недостаточность развивается в результате поражения органов другими заболеваниями, такими как диабет, гипертония или инфекции. Пациенты обычно проходят диализ – процедуру очищения крови от токсинов. Однако когда лечение прекращается, организм медленно накапливает отходы, что приводит к постепенному погружению в глубокий сон.

МакФадден отмечает, что после отказа от диализа пациенты обычно умирают в течение 7–10 дней, большую часть которых проводят в состоянии сна из-за сильной усталости. Они редко испытывают боль, а дискомфорт от зуда, вызванного токсинами, почти незаметен из-за глубокой сонливости.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, почему люди боятся смерти.



